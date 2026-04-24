Phổ biến Nghị định về hợp đồng lao động điện tử cho doanh nghiệp

Sáng 24/4, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Viettel Thanh Hóa tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến Nghị định 337/2025/NĐ-CP và giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai Nghị định 337/2025/NĐ-CP đến các doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cốt lõi của Nghị định 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ về hợp đồng lao động điện tử.

Nghị định quy định cụ thể về giá trị pháp lý, yêu cầu kỹ thuật, tính toàn vẹn dữ liệu và quy trình giao kết hợp đồng trên môi trường số, giúp doanh nghiệp yên tâm áp dụng, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý thuận lợi trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Đối với các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn - nơi có lực lượng lao động lớn và biến động thường xuyên, việc ứng dụng hợp đồng lao động điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý lao động.

Đại diện Viettel Thanh Hóa giới thiệu về giải pháp hợp đồng lao động điện tử Viettel vContract.

Đại diện Viettel Thanh Hóa đã giới thiệu giải pháp hợp đồng lao động điện tử Viettel vContract, nền tảng Quản trị tổng thể doanh nghiệp 1office; giải pháp số hóa quản trị nhân sự; giải pháp quản lý khu công nghiệp và giải pháp lưu trữ đám mây.

Giải pháp Viettel vContract không chỉ thay thế hợp đồng giấy, mà còn góp phần tái cấu trúc toàn bộ quy trình quản trị hợp đồng theo hướng nhanh chóng, minh bạch và phù hợp quy định pháp luật. Hệ thống tích hợp chữ ký số từ xa MySign, dấu thời gian và eKYC, đảm bảo tính pháp lý, xác thực và chống chối bỏ. Quy trình xử lý được rút ngắn từ nhiều ngày xuống còn vài phút trên thiết bị di động; đồng thời, dữ liệu được mã hóa, lưu trữ an toàn trên hạ tầng cloud, đáp ứng yêu cầu lâu dài.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên viên đã trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp số.

Khánh Hòa - Xuân Quang