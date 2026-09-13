Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thi đấu giao lưu tại Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa mở rộng

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Hạc Thành tổ chức đã khép lại chiều nay (13/9).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thi đấu giao lưu trong ngày bế mạc giải.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ bế mạc, trao thưởng và trực tiếp thi đấu giao lưu với các tay vợt dự giải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thi đấu giao lưu ở nội dung đôi nam.

Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026 quy tụ gần 400 tay vợt đến từ 30 câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở các giải cá nhân và đồng đội.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, các tay vợt đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, kỹ thuật cao, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, phong độ ổn định và quyết tâm giành thành tích tốt.

Các nội dung chung kết của giải diễn ra gay cấn và hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Để động viên và khuyến khích phong trào bóng bàn trên địa bàn tỉnh phát triển, sau khi các nội dung chung kết khép lại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã thi đấu giao lưu với các tay vợt tham dự giải, mang đến hình ảnh gần gũi, cởi mở, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành và sẻ chia thông qua thể thao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Duy lịch trao giải cho các vận động viên.

Tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các thành viên Ban Tổ chức đã trao cúp, huy chương và phần thưởng cho các tay vợt giành giải ở các nội dung thi đấu.

Duy Tính