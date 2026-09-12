Lan tỏa phong trào thể dục - thể thao ở xã miền núi Cẩm Tú

Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn xã miền núi Cẩm Tú đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, góp phần rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Môn thể thao đẩy gậy được người dân xã Cẩm Tú yêu thích.

Với đặc thù là xã miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng nhận thức rõ tầm quan trọng của đời sống tinh thần đối với sự phát triển bền vững của địa phương, xã Cẩm Tú đã chủ động xây dựng các tiêu chí, nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động TDTT thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cũng như nhu cầu sở thích của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Cùng với đó quan tâm bố trí quỹ đất, tận dụng không gian công sở để quy hoạch sân bãi phục vụ luyện tập TDTT cho mọi người.

Nhờ đó người dân Cẩm Tú đã xem việc tập luyện TDTT là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều câu lạc bộ (CLB) TDTT được thành lập và duy trì hiệu quả. Không chỉ thanh niên mà người trung niên, người cao tuổi cũng lựa chọn những hình thức vận động phù hợp như đi bộ, dưỡng sinh hay bóng chuyền hơi... để nâng cao sức khỏe.

"Chiều nào không ra sân đánh bóng chuyền hơi với bà con là tôi thấy tay chân bứt rứt, thiếu thiếu cái gì đó. Trước đây việc đồng xong là ai về nhà nấy, giờ có sân bãi sạch đẹp, tối nào nhà văn hóa cũng sáng đèn, nam nữ đánh bóng, tập dân vũ thể thao. Người khỏe ra, tinh thần thoải mái, tình làng, nghĩa xóm thêm khăng khít”, chị Phạm Thị Huyền, thôn Lương Ngọc chia sẻ.

Các bộ môn thể thao như bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông... phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, bộ môn bóng chuyền hơi thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tham gia, từ các cụ già trong hội cao tuổi, các chị em phụ nữ cho đến thanh, thiếu niên. Mỗi thôn đều thành lập từ 2 đến 3 CLB thể thao, hoạt động đều đặn và thường xuyên tổ chức các giải giao lưu giữa các thôn vào các dịp lễ, tết.

Với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mường chiếm 71,6%, xã Cẩm Tú không chỉ phát triển các môn thể thao hiện đại mà còn chú trọng gìn giữ những môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, tung còn, kéo co, đánh mảng, đẩy gậy... Những hoạt động ấy vừa rèn luyện sức khỏe, vừa lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, để bản sắc dân tộc hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay.

Chính quyền, các đoàn thể xã cũng đồng hành, phối hợp góp phần lan tỏa phong trào TDTT trên địa bàn. Tùy theo sở thích, lứa tuổi, điều kiện kinh tế và thời gian, mỗi người dân sẽ chọn cho mình môn thể thao thích hợp để rèn luyện sức khỏe. Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Tú, bà Cao Thị Ngọc cho biết: “11 chi hội phụ nữ của xã tổ chức nhiều hoạt động TDTT nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong giới nữ. Hiện có 10 CLB thể thao của phụ nữ duy trì hoạt động hiệu quả, khoảng 68% chị em phụ nữ thường xuyên luyện tập TDTT với các môn như: bóng chuyền, dân vũ thể thao, đánh mảng...”.

Đến nay tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên của xã đạt 35%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 25,8%; có trên 50 CLB, hội nhóm tập luyện TDTT; hàng năm xã tổ chức 1 giải thể thao truyền thống, 3 giải thể thao quần chúng và chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tổ chức hàng chục giải thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và kỷ niệm các ngày thành lập đơn vị, thành lập ngành.

Khi đời sống tinh thần được nâng lên, người dân có thêm động lực tham gia các hoạt động chung, từ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, giữ gìn an ninh trật tự đến các phong trào văn hóa - xã hội. Đồng thời, giúp phát hiện các tài năng thể thao từ cơ sở bổ sung lực lượng vào các đội tuyển thể thao thành tích cao của xã và của tỉnh. Những yếu tố khởi sắc nói trên đã giúp xã luôn đứng tốp đầu về thành tích và phong trào TDTT khu vực miền núi của tỉnh. Minh chứng rõ nhất là tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, xã Cẩm Tú đã đoạt 5 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ; được tặng Cờ thi đua đơn vị tổ chức tốt đại hội TDTT cấp cơ sở; nhận cờ thi đua đơn vị đạt hạng 3/76 xã miền núi và danh hiệu đơn vị tổ chức tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, ông Phạm Minh Vũ cho biết: “TDTT đã giúp đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, tiếp thêm năng lượng tích cực cho mỗi người trong lao động sản xuất. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm phát triển phong trào TDTT quần chúng; khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao hiện có, đồng thời từng bước huy động các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện của Nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng sẽ được đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ hơn trong nhận thức về rèn luyện thân thể; khuyến khích thành lập, duy trì các CLB thể thao phù hợp với từng nhóm đối tượng; tiếp tục duy trì những môn thể thao truyền thống, qua đó vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa”.

Bài và ảnh: Anh Tuân