Tuyển Việt Nam và Thái Lan sứt mẻ lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026; Arsenal độc chiếm ngôi đầu Ngoại Hạng Anh

Hà Nội FC thảm bại 1-4 trước Sông Lam Nghệ An ngay trên sân nhà; Vòng 4 Ngoại hạng Anh: Arsenal độc chiếm ngôi đầu, Liverpool và Chelsea sảy chân, Aston Villa rơi xuống đáy bảng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (13/9).

Hà Nội FC thảm bại 1-4 trước Sông Lam Nghệ An ngay trên sân nhà

Hà Nội FC tiếp tục gây thất vọng tại vòng 2 V.League 2026/27 khi nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Sông Lam Nghệ An ngay tại Hàng Đẫy.

Sông Lam Nghệ An bất ngờ đại thắng 4-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: SLNA FC

Dù kiểm soát tốt hiệp 1, đoàn quân của HLV Harry Kewell bất ngờ thủng lưới trước pha đánh đầu của Bruno ở phút 35. Bước sang hiệp 2, thảm họa nhân đôi khi trung vệ Cyrus Christie lóng ngóng phản lưới nhà ở phút 53.

Càng về cuối, hàng thủ Hà Nội vỡ trận và để cầu thủ vào sân thay người Quang Vinh lập cú đúp, trước khi Văn Tùng ghi bàn danh dự ở phút 90+3.

Trận thua thứ hai liên tiếp đẩy đội bóng thủ đô xuống vị trí thứ 13, trong khi Sông Lam Nghệ An leo lên top 2.

Bố HLV Kim Sang-sik qua đời, chiến lược gia người Hàn Quốc về nước chịu tang

Bố của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik vừa qua đời ở tuổi 84 tại quê nhà Busan, Hàn Quốc. Ngay sau khi nhận tin buồn, chiến lược gia sinh năm 1976 đã lập tức trở về quê hương để lo hậu sự cho thân phụ.

HLV Kim Sang Sik về nước chịu tang bố. Ảnh: Minh Tú

Trước đó, nhờ sự chủ động tạo điều kiện từ lãnh đạo VFF, ông Kim từng có khoảng thời gian kịp về chăm sóc cha trong những thời khắc cuối cùng. Thay mặt Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến HLV Kim Sang-sik cùng gia đình, đồng thời động viên ông vượt qua nỗi mất mát quá lớn này.

Đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đồng loạt gửi lời chia sẻ, đồng hành cùng vị “thuyền trưởng” tài năng trong giai đoạn khó khăn.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Cả đội tuyển Việt Nam lẫn kình địch Thái Lan đều rơi vào khủng hoảng nhân sự khi nhiều trụ cột liên tục dính chấn thương ngay trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026.

Xuân Son (trái) đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Phía tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán khó về lực lượng khi Hoàng Đức, Tài Lộc và Xuân Son gặp các vấn đề thể lực, trong khi Văn Vĩ chính thức vắng mặt vì rách cơ nặng.

Trong khi đó, “Voi chiến” cũng chịu tổn thất nặng nề khi mất 3 ngôi sao quan trọng gồm Suphanat Mueanta (chấn thương gân khoeo), Thanawat Suengchitthawon và Suphanan Bureerat.

Sự thiếu vắng các nhân tố chủ chốt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của cả 2 đội trước màn tái đấu trực tiếp ở vòng bảng diễn ra tại Indonesia vào cuối tháng 9.

Vòng 4 Ngoại hạng Anh: Arsenal độc chiếm ngôi đầu, Liverpool và Chelsea sảy chân, Aston Villa rơi xuống đáy bảng

Vòng 4 Ngoại hạng Anh chứng kiến những biến động lớn trên bảng xếp hạng. Arsenal bứt phá vươn lên dẫn đầu, trong khi nhiều đại gia khác đánh rơi điểm số đáng tiếc.

Bruno Guimaraes ăn mừng sau khi ghi bàn cho Arsenal. Ảnh: Getty

Trên sân Ánh sáng, Arsenal vượt qua Sunderland 2-0 nhờ các pha lập công của tân binh Bruno Guimaraes và quả phạt đền muộn màng của Bukayo Saka, qua đó duy trì mạch toàn thắng tuyệt đối từ đầu mùa.

Trái ngược với sự thăng hoa của “Pháo thủ”, Liverpool tiếp tục trải qua trận đấu nhọc nhằn và bị Fulham cầm hòa 0-0 ngay tại Anfield, qua đó bộc lộ dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Pedro mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Chelsea. Ảnh: Getty

Cùng chung cảnh ngộ, Chelsea đánh rơi chiến thắng khi bị đội bóng mới thăng hạng Hull City cầm chân 2-2 tại Stamford Bridge. Dù vượt lên dẫn trước nhờ Morgan Rogers và gỡ hòa muộn qua chân Joao Pedro, sự lỏng lẻo ở hàng thủ suýt khiến The Blues trả giá đắt trước cú đúp của Mohamed Belloumi.

Sau 4 vòng, Aston Villa có vỏn vẹn 1 điểm. Ảnh: Reuters

Bất ngờ lớn nhất thuộc về sự sa sút thảm hại của Aston Villa. Dù chi hơn 300 triệu euro mang về 10 tân binh trong kỳ chuyển nhượng, đoàn quân của HLV Unai Emery vẫn gục ngã 1-2 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà Villa Park. Thất bại này đẩy nhà đương kim vô địch Europa League rơi xuống vị trí áp chót (thứ 19) với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên.

HS