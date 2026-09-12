Khai mạc giải bóng chuyền hơi phường Quảng Phú năm 2026

Nhân 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), ngày 12/9, Hội Nông dân phường Quảng Phú tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền hơi “Bông lúa vàng” năm 2026.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và phường Quảng Phú trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Giải diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/9 tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao phường Quảng Phú, với sự tham gia của 31 đội bóng, gồm 16 đội nam và 15 đội nữ đến từ 20 chi hội nông dân.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Thông qua giải đấu, Hội Nông dân phường Quảng Phú tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lan tỏa hình ảnh người nông dân năng động, khỏe mạnh, đoàn kết và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Phan Nga