Khai mạc Giải thể thao trong công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam

Sáng 13/9, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng đá mini và bóng chuyền hơi lần thứ 11, năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các tổ công đoàn tham gia giải.

Giải đấu thu hút hơn 500 vận động viên đến từ 120 tổ công đoàn, tranh tài ở 3 nội dung: bóng đá mini nam (21 đội), bóng đá mini nữ (13 đội) và bóng chuyền hơi nữ (9 đội).

Các trận đấu diễn ra vào 4 ngày chủ nhật và 15 buổi chiều các ngày trong tháng 9 và 10/2026.

Ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát biểu khai mạc giải.

Được duy trì thường niên qua 11 mùa giải, hoạt động thể thao này không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động, mà còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các bộ phận. Qua đó, tiếp thêm động lực để người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Các nữ vận động viên tranh tài trên sân cỏ.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ đã tham gia tranh tài, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.

Thanh Huê