Hàng nghìn khán giả cổ vũ Giải bóng chuyền chào mừng 85 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo

Chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo (19/9/1941 - 19/9/2026), sáng 13/9, UBND xã Ngọc Trạo tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền Ngọc Trạo mở rộng năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Giải bóng chuyền Ngọc Trạo là sân chơi truyền thống được tổ chức thường niên trong gần 30 năm qua. Tham dự giải năm 2026 có 6 đội được chia làm hai bảng.

Bảng A gồm chủ nhà Ngọc Trạo, Thạch Quảng và Phố Cát.

Bảng B gồm: Liên quân Thạch Sơn - Thạch Cẩm, Thành Vinh và Agribank Hà Tĩnh.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội có điểm số cao nhất ở mỗi bảng vào bán kết.

Để tăng sức hấp dẫn, ngoài lực lượng vận động viên địa phương, các đội còn tăng cường nhiều cầu thủ chất lượng đến từ nhiều tỉnh, thành khác.

Giải đấu thu hút hàng nghìn người theo dõi trực tiếp.

Không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, giải đấu còn là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo - địa chỉ đỏ ghi dấu truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quê hương.

Hai trận bán kết và trận chung kết của giải diễn ra vào chiều nay (13/9). Sau đó, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho các đội giành thứ hạng cao tại giải.

Duy Tính