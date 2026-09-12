Gần 400 tay vợt dự tranh Giải bóng bàn các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026

Ngày 12/9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Hạc Thành tổ chức khai mạc Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Tham gia giải năm nay có gần 400 vận động viên thuộc 30 đoàn đến từ các xã, phường, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh.

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi đấu gồm: đơn hạng trình A,B,C,D diễn đàn, đồng đội Corbillon rút gọn từ hạng A đến J, đơn hạng A đến E, đơn học sinh U12 và U14, đơn H, I, K Thanh Hóa và đôi 110 tuổi hỗn hợp.

Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, số 89 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn và sôi động tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa.

Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026 là sân chơi truyền thống, thiết thực. Đây là dịp để các tay vợt bóng bàn phong trào trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu, tranh tài với các tay vợt xuất sắc trong và ngoài tỉnh, qua đó không ngừng nâng cao chuyên môn, điểm trình, hạng thi đấu cao hơn. Giải cũng góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn nói riêng, phong trào thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa phát triển.

Sự tham gia của các câu lạc bộ đến từ Hà Nội, Nghệ An và Ninh Bình góp phần đem đến sự hấp dẫn cho giải đấu.

Giải sẽ kết thúc vào chiều 13/9 với các nội dung chung kết cùng lễ tổng kết và trao thưởng. Ban Tổ chức sẽ trao cúp, huy chương, phần thưởng cho các vận động viên và câu lạc bộ giành thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu của giải.

Duy Tính