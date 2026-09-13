Sôi nổi Ngày hội Cờ vua lần thứ VII, năm 2026

Ngày 13/9, tại khách sạn Thiên Ý, phường Hạc Thành, Ngày hội Cờ vua lần thứ VII, năm 2026 với chủ đề “Tự hào Việt Nam - Kết nối yêu thương” đã diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều vận động viên (VĐV) là các em học sinh đến từ các câu lạc bộ, trường học và những người yêu thích bộ môn cờ vua trên địa bàn tỉnh tham dự.

Toàn cảnh lễ khai mạc Ngày hội Cờ vua lần thứ VII, năm 2026.

Tham dự Ngày hội Cờ vua lần thứ VII, năm 2026 có hơn 200 VĐV được chia thành 8 bảng dành cho nam và nữ theo độ tuổi gồm: U5, U6, U7, U8, U9, U11, U13, bảng mở rộng.

Bên cạnh các bảng đấu chính, chương trình còn có bảng đặc biệt “Tiếp sức cùng con”, tạo thêm một nội dung giao lưu giữa các vận động viên nhỏ tuổi và người lớn đồng hành cùng các em.

Các kỳ thủ thi đấu cờ nhanh 7 ván theo hệ Thụy Sỹ. Mỗi VĐV có 10 phút không tích luỹ để hoàn thành ván cờ.

Những cuộc đấu trí thú vị giữa các kỳ thủ tại Ngày hội Cờ vua.

Ngày hội Cờ vua là dịp để các kỳ thủ nhí đến từ các trường học, các trung tâm và câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn tỉnh được giao lưu, thi đấu, cọ xát.

Bằng tư duy nhạy bén, khả năng phán đoán, tính toán nhanh, chính xác với những nước cờ sắc sảo, các VĐV đã có những màn đấu trí hấp dẫn, gay cấn.

Sau 7 ván đấu, Ban Tổ chức đã trao Cúp, huy chương và các phần thưởng cho những VĐV đạt thành tích cao.

Thông qua Ngày hội Cờ vua, nhiều nhân tố trẻ đã được phát hiện để tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng cho những giải đấu cấp khu vực và toàn quốc sắp tới.

Duy Tính