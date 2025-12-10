Phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều ngày 10/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành) đã diễn ra phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.Tham dự có đại diện Ban Công tác Phụ nữ Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 328 đại biểu đại diện cho 850.653 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh sau khi sáp nhập. Đây là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm đóng góp công sức, trí tuệ, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của phụ nữ vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Thanh Hóa.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 9 đồng chí; đoàn thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội và quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam. Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và Dự thảo báo cáo Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 56 đồng chí; Thông qua Đề án và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, gồm 18 đồng chí và quán triệt một số nội dung chuẩn bị cho phiên chính thức.

Đại hội biểu biểu quyết các nội dung quan trọng tại phiên thứ nhất.

Đại hội cũng nghe các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu phân tích, đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề xuất các giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội; nâng cao vai trò, vị thế, đóng góp của phụ nữ Thanh Hóa trong giai đoạn mới. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số...

Sáng mai (11/12), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ khai mạc chính thức. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: báo cáo kết quả đại hội phiên thứ nhất; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; trình bày dự thảo báo cáo chính trị; trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành; thảo luận các nội dung; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh; Ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Lê Hà