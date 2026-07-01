Phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 1/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên làm việc thứ nhất.

Quang cảnh phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và đơn vị cấp tỉnh cùng 365 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn tỉnh.

Các đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên làm việc, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, quy chế Đại hội.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Quốc Thanh phát biểu tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết, tán thành thông qua chương trình, quy chế Đại hội; trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2022-2026; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII.

Nhiệm kỳ 2022-2026, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. 9/9 chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt ở mức cao. Các cấp Hội đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công tác nhân đạo.

Các đại biểu cũng tham gia thảo luận về kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ qua; chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội, huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động nhân đạo và phong trào hiến máu tình nguyện; đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Nông Cống tham luận tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 54 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII gồm 15 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau phiên làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XI họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí; Thường trực Hội, Ban Kiểm tra và các chức danh theo quy định.

Với phương châm “Đổi mới - Chuyển đổi số - Nhân đạo bền vững”, sáng mai (2/7) Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức và bế mạc.

Thùy Linh