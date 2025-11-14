Phiên bản Xuân Son bùng nổ có xuất hiện trở lại trong trận đấu gặp tuyển Lào?

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại Vòng loại Asian Cup 2027 với chuyến làm khách gặp đội tuyển Lào, diễn ra vào ngày 19/11 tới.

Sau 2 lượt trận còn để lại... “sạn” trước đối thủ Nepal ở đợt FIFA Days tháng 10 vừa qua, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cùng toàn đội sẽ cần giải quyết một số vấn đề ở trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Bước chạy thanh thoát

Điểm nhấn đáng chú ý ở đợt hội quân tháng 11 của Đội tuyển Việt Nam là sự trở lại của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son - “người hùng” đã ghi đến 7 bàn/5 trận ở AFF Cup 2024, góp công đưa “Những Chiến binh Sao Vàng” trở lại ngôi vương của Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi.

Sau gần một năm dưỡng thương, người hâm mộ đã được thấy chân sút gốc Brazil trở lại với các bước chạy thanh thoát trong các buổi tập của tuyển Việt Nam. Vẫn nụ cười rạng rỡ thường trực cùng phong thái tự tin, Xuân Son khẳng định bản thân đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu với cường độ cao nhất.

"Hiện tại, tôi đã đạt 100% thể trạng, không có gì đáng lo ngại cả. Tôi muốn chơi tất cả các trận đấu, không muốn bỏ lỡ phút nào, nhưng tất nhiên mọi quyết định thuộc về huấn luyện viên Kim Sang-sik," Xuân Son chia sẻ trong ngày tái xuất tuyển Việt Nam.

Sự trở lại của Xuân Son được kỳ vọng sẽ nâng cấp “hỏa lực” cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đặc biệt trong bối cảnh chỉ có Tiến Linh là tiền đạo điền được tên lên bảng điện tử ở 3 trận đấu gần nhất của tuyển Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027 (các bàn thắng còn lại được ghi bởi các hậu vệ và đối phương phản lưới nhà).

Dù vậy trước đối thủ không được đánh giá cao như Lào, nhà cầm quân người Hàn Quốc có khả năng sẽ chưa đưa “khẩu trọng pháo” của mình ra sân ngay từ đầu.

"Những gì Xuân Son thể hiện ở các buổi tập đã qua là một tín hiệu khả quan, tuy nhiên người hâm mộ chưa nên chờ đợi một phiên bản Xuân Son bùng nổ ngay ở trận trở lại sân cỏ gặp Lào. Nếu Xuân Son vào sân ít phút ở thời điểm cuối trận cũng đã là một tín hiệu khả quan. Tôi cho rằng sự chuẩn bị ở trận gặp Lào sẽ là để hướng đến tháng 3/2026 - thời điểm chúng ta có trận “đại chiến” với đối thủ Malaysia. Cá nhân tôi kỳ vọng đó sẽ là trận đấu mà ’song sát' Xuân Son - Hoàng Hên (Hendrio) tái hợp để mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam," bình luận viên Quang Huy phân tích.

Với một cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, lấy lại cảm giác bóng và tìm được nhịp độ thi đấu phù hợp sẽ là ưu tiên hàng đầu. Do đó, phương án hợp lý để “thầy Kim” sử dụng Xuân Son nhiều khả năng sẽ là tung chân sút này vào sân ở thời điểm nửa sau hiệp 2 - khi các cầu thủ đối phương đã phần nào suy giảm thể lực.

Những phương án tấn công mới

Trong trường hợp Xuân Son chỉ được sử dụng “tiết kiệm” khi bước sang hiệp 2, huấn luyện viên viên Kim Sang-sik sẽ phải tiếp tục nghiên cứu thêm những phương án “khoan” hàng phòng ngự đối phương - điều tuyển Việt Nam chưa làm tốt ở 2 lượt trận trước đó gặp Nepal.

Trước đối thủ có khoảng cách trình độ chênh lệch như Nepal (kém tuyển Việt Nam 62 bậc trên bảng xếp hạng thế giới FIFA), đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không thể hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng đậm nhằm tạo sức ép đua hiệu số với đội đầu bảng Malaysia.

"Ở lượt đi, chúng ta chỉ có thể “đè” Nepal sau khi đối thủ chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Trận đấu lượt về thậm chí còn là một bước lùi hơn nữa của chúng ta. Đội bạn có nhiều cơ hội mà nếu chắt chiu hơn - có thể khiến diễn biến của trận đấu khó khăn hơn rất nhiều đối với tuyển Việt Nam. Ngoài ra đến khoảng sau phút 70, chúng ta phải thi đấu phòng ngự do các cầu thủ xuống sức," nhà báo Trương Anh Ngọc nhận định.

Chính huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã phải lắc đầu sau tình huống Đội tuyển Việt Nam “thoát hiểm” ở cuối trận, khi Dinesh Henjan có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Trung Kiên ở phút 85 trận lượt về.

Thầy Kim có lẽ đã không phải lo lắng đến vậy nếu trước đó tuyển Việt Nam tạo được một cách biệt đủ an toàn. Đáng tiếc là trước Nepal, kịch bản những pha phối hợp “thuê hoa dệt gấm” không được xuất hiện thường xuyên, thay vào đó là những tình huống treo bóng lặp đi lặp lại từ các “máy tạt” như Trương Tiến Anh hay Cao Pendant Quang Vinh...

Những tình huống tấn công tạo đột biến của tuyển Việt Nam thường chỉ đến từ Hoàng Đức (một số ít là từ Hai Long) - điều khiến đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tương đối khó khăn trước những hàng thủ lùi sâu.

Ở đợt tập trung này, nhà cầm quân Hàn Quốc triệu tập 2 nhân tố mới trên hàng công là Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Gia Hưng (Ninh Bình FC). Đây đều là những chân sút trẻ (sinh năm 2000) và đều đã có 2 pha lập công ở V-League mùa giải năm nay, do đó không loại trừ khả năng có cơ hội được thầy Kim cho “thử lửa” ở trận đấu tới.

So với chân sút thuộc biên chế Ninh Bình FC, Việt Cường được tạo nhiều “đất diễn” hơn tại Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo trẻ mang áo số 7 sở hữu tốc độ tốt, thi đấu năng nổ và tích cực hoán đổi vị trí để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương - những phẩm chất tạo được đột biến ở mặt trận tấn công mà thầy Kim có thể lưu tâm.

Trước đối thủ được đánh giá “nhẹ ký” như Lào (lượt đi tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm 5-0), thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Điều mà các cổ động viên chờ đợi ở trận đấu cuối cùng trong năm 2025 của Đội tuyển là một màn trình diễn “thuyết phục” để củng cố niềm tin cho một chu kỳ thành công tiếp theo của “Những Chiến binh Sao Vàng”./.

Theo TTXVN