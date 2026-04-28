Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác mỏ sét tại xã Hà Long

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Hà Long.

Theo quyết định, khu vực mỏ sét tại xã Hà Long được xác định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật hiện hành về địa chất và khoáng sản.

Tổng diện tích khu vực được phê duyệt là 210,54 ha, gồm hai khu vực cụ thể:

Khu vực 1: Mỏ đất sét Hà Long, diện tích khoảng 117,7 ha

Khu vực 2: Mỏ đất sét Hà Long 1, diện tích khoảng 92,84 ha

Loại khoáng sản được khai thác là sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Tọa độ, ranh giới cụ thể của khu vực được xác định kèm theo quyết định như sau:

Quyết định nêu rõ, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của nội dung tham mưu, thẩm định; đồng thời tổ chức công khai thông tin về khu vực không đấu giá trên các phương tiện thông tin của tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan và UBND xã Hà Long có trách nhiệm phối hợp rà soát, cập nhật quy hoạch liên quan; tổ chức thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị thăm dò, khai thác theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

UBND xã Hà Long được giao trách nhiệm phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp khai thác trái phép; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

