Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Âm phục vụ các công trình, dự án

Ngày 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 2124/QĐ-UBND phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Âm, thuộc xã Nguyệt Ấn.

Theo Quyết định, khu vực được phê duyệt là mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Âm, thuộc xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích 3,8 ha.

Đây là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh để phục vụ thi công các công trình, dự án, nhiệm vụ quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản (đã được sửa đổi, bổ sung).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Nguyệt Ấn tham mưu thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá đối với khu vực mỏ trên nhằm cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án theo quy định của pháp luật.

Việc lựa chọn đơn vị thăm dò, khai thác khoáng sản phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

UBND xã Nguyệt Ấn có trách nhiệm phối hợp bảo đảm việc triển khai cấp phép đúng hiện trạng khu vực đã được phê duyệt; tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kịp thời ngăn chặn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

LP (Nguồn UBND tỉnh)