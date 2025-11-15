Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu Khu sinh thái hồ Khe Lau

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05), thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn với tổng diện tích 337 ha. Đồ án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn 2050, hướng tới hình thành khu sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tổng hợp ở khu vực Tây Bắc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Quy hoạch giao thông Khu sinh thái hồ Khe Lau.

Phạm vi quy hoạch thuộc xã Yên Thọ, giáp các thôn Đồng Yên, Ba Cồn, Ao Mè. Tổng diện tích lập quy hoạch là 337 ha, bao gồm cả phần diện tích lòng hồ khoảng 63,0 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.000 người, phục vụ khoảng 100.000 lượt khách/năm, trong đó lượng khách lưu trú dưới 6 tháng chiếm khoảng 20%, lượng khách tối đa phục vụ trong 1 ngày khoảng 2.000 người.

Về tính chất, chức năng, Khu sinh thái hồ Khe Lau là khu sinh thái nghỉ dưỡng với các chức năng chính: Dịch vụ du lịch cộng đồng; dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí tổng hợp, nghỉ dưỡng nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Bắc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo quy hoạch, tổng diện tích 337 ha được cơ cấu gồm 19,44 ha đất khu dân cư (5,8%), 60,69 ha đất dịch vụ (18%), 9,79 ha đất công cộng (2,9%), 36,17 ha đất giao thông (10,7%), 108,22 ha đất cây xanh (32,1%) và 75,56 ha mặt nước (22,4%), cùng các loại đất nông nghiệp, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, nghĩa trang.

Không gian kiến trúc cảnh quan được chia làm 2 khu chính: Khu A nằm ở phía Bắc gắn với cảnh quan hồ Rẫy Cồ và Ao Sen, được bố trí là khu dịch vụ du lịch cộng đồng và trải nghiệm; Khu B nằm ở phía Nam, gắn với cảnh quan hồ Khe Lau, được bố trí là khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tổng hợp.

Các trục cảnh quan chính gồm: Tuyến cảnh quan phía Đông vừa là giao thông đối ngoại (đường tỉnh lộ), trục chính của xã, vừa là cửa ngõ của khu sinh thái, với các công trình tạo điểm nhấn, không gian mở, không gian giới thiệu, tổ chức sự kiện. Trục cảnh quan phía Tây kết nối khu dịch vụ cộng đồng, dịch vụ trải nghiệm, dịch vụ vui chơi giải trí.

Không gian mở bao gồm 3 hệ thống hồ Ao Sen, Rãy Cồ và Khe Lau, kết hợp cây xanh cảnh quan xung quanh hồ. Ngoài ra, khu vực còn rất nhiều không gian mở khác như: khu quảng trường, văn hóa - thể dục thể thao, cây xanh, đồi núi, sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch vụ trải nghiệm.

Theo khảo sát, trong khu vực hiện trạng có 177 hộ dân thuộc 4 thôn (Đồng Yên, Đồng Trung, Ba Cồn và Ao Mè). Trong đó, 147 hộ dân ở khu vực phía Bắc được giữ lại ổn định đời sống và khai thác dịch vụ du lịch cộng đồng homestay. Khoảng 30 hộ dân thuộc thôn Ba Cồn và Ao Mè sẽ di chuyển đến khu tái định cư ở phía Nam, ngoài ranh giới khu sinh thái, theo quy hoạch chung xã Yên Lạc trước khi sáp nhập.

Khu công sở cũ của xã Yên Lạc có diện tích 0,55 ha và sân thể thao 0,97 ha sẽ được chuyển đổi thành điểm đón tiếp, bãi đỗ xe và khu phục vụ hoạt động lễ hội, thể thao. Các hạng mục hạ tầng, công trình công cộng trong phạm vi quy hoạch được sắp xếp lại phù hợp với chức năng của khu du lịch sinh thái, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và giữ gìn không gian sinh thái bản địa.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái hồ Khe Lau hướng đến mục tiêu xây dựng khu sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tổng hợp phía Tây Bắc Khu kinh tế Nghi Sơn, phục vụ cộng đồng dân cư, thu hút khách du lịch, đảm bảo hài hòa phát triển giữa phát triển công nghiệp và môi trường trong khu kinh tế. Đây là cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển Khu sinh thái hồ Khe Lau.

Với lợi thế tự nhiên phong phú, cảnh quan hồ – núi – rừng đặc sắc, Khu sinh thái Hồ Khe Lau (ST-05) được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến xanh, tạo sức hút cho nhà đầu tư và góp phần nâng cao chất lượng sống cộng đồng dân cư khu vực.

Được biết, ngày 12/11, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ, công bố quy hoạch và bàn giao tài liệu cho Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa và UBND xã Yên Thọ để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Việt Hương