Kinh tế

Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm:

+ 32 dự án nguồn điện (21 dự án nhà máy nhiệt điện; 9 dự án nhà máy thủy điện; 2 dự án điện gió ngoài khơi);

+ 7 dự án kho LNG;

+ 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện;

+ một số dự án đường dây và trạm biến áp (12 dự án đấu nối, giải tỏa công suất nguồn điện, 8 dự án tăng cường nhập khẩu điện, 14 dự án tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn)

+ 1 dự án lọc hóa dầu (Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất);

+ 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ (Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế (HVDC) phục vụ các dự án năng lượng tái tạo; Dự án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa).

*** Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp yêu cầu thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/12/2025 và thay thế Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Theo VGP

Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Kinh tế
Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ và bảo đảm an toàn vận hành ngày càng khắt khe, Đội quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ và hoàn thành 100% khối lượng công việc chỉnh trang...
