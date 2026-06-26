Phê duyệt 3 khu vực mỏ cát trên sông Mã không đấu giá quyền khai thác để phục vụ các công trình, dự án

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 phê duyệt 3 khu vực mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Mã thuộc địa bàn các xã: Vĩnh Lộc, Yên Trường, Quý Lộc và Cẩm Vân là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm phục vụ thi công các công trình, dự án, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định, 3 khu vực mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Mã được xác định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm:

- Khu vực 1 có diện tích khoảng 19,9 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc và xã Yên Trường.

- Khu vực 2 có diện tích khoảng 12 ha, thuộc địa bàn xã Quý Lộc.

- Khu vực 3 có diện tích khoảng 10,6 ha, thuộc địa bàn xã Cẩm Vân và xã Quý Lộc.

Ranh giới, tọa độ các khu vực mỏ được xác định theo phụ lục kèm theo quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định; đồng thời thực hiện đăng tải công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã Vĩnh Lộc, Yên Trường, Quý Lộc, Cẩm Vân tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác đối với các khu vực mỏ nêu trên để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị thăm dò, khai thác đối với 3 mỏ cát trên sông Mã, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

UBND các xã Vĩnh Lộc, Yên Trường, Quý Lộc và Cẩm Vân được giao phối hợp triển khai việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với 3 khu vực mỏ đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác theo đúng hiện trạng được phê duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

LP (Nguồn UBND tỉnh)