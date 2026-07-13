Phê chuẩn khởi tố 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường

Thông tin từ Viện KSND khu vực 3 (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường tại cơ sở sản xuất hạt nhựa ở thôn Cổ Định, xã Tân Ninh do Trịnh Trọng Dũng (SN 1980) làm chủ. Kết quả bốc xúc, cân xác định cơ sở này đã thải trái phép ra môi trường 192.125 kg chất thải rắn.

Hiện trường tại cơ sở sản xuất hạt nhựa ở thôn Cổ Định, xã Tân Ninh, Thanh Hóa.

Ngày 30/6/2026, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Trọng Dũng về tội Gây ô nhiễm môi trường theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 3 đề nghị phê chuẩn.

Đối với Lê Đồng Thành, cơ quan chức năng xác định cơ sở giặt bao bì phế liệu tại thôn Cổ Định hoạt động từ năm 2023 trên đất nông nghiệp, không có hồ sơ pháp lý, không có công trình xử lý chất thải theo quy định. Trong quá trình hoạt động, cơ sở đã xả trực tiếp nước thải, đổ bùn thải và bao bì nhiễm bẩn ra môi trường.

Kết quả kiểm tra, bốc xúc xác định tổng khối lượng chất thải bị đổ ra môi trường là 147.635 kg. Ngày 30/6/2026, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can Lê Đồng Thành về tội Gây ô nhiễm môi trường theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với Nguyễn Văn Trình, quá trình khám nghiệm hiện trường tại cơ sở sản xuất giấy ở thôn Cổ Định, lực lượng chức năng xác định cơ sở này đã đổ ra môi trường 240.286 kg chất thải. Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Trình về tội Gây ô nhiễm môi trường theo khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và chứng cứ, Viện KSND khu vực 3 đã ban hành quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố cả 3 bị can để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VOV

Nguồn: https://vov.vn/phap-luat/thanh-hoa-phe-chuan-khoi-to-3-bi-can-ve-toi-gay-o-nhiem-moi-truong-post1314118.vov