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Cựu TNXP phường Hàm Rồng phát huy truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/7, Hội Cựu TNXP phường Hàm Rồng tổ chức toạ đàm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026) và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Cựu TNXP phường Hàm Rồng phát huy truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình

Sáng 13/7, Hội Cựu TNXP phường Hàm Rồng tổ chức toạ đàm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026) và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Cựu TNXP phường Hàm Rồng phát huy truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh và phường Hàm Rồng cùng đại biểu dự tọa đàm.

Trong không khí ấm áp nghĩa tình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam trong 76 năm qua. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với cả nước, lực lượng TNXP Thanh Hóa, trong đó có TNXP phường Hàm Rồng đã nêu cao tinh thần yêu nước, vượt qua gian khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống lực lượng TNXP, 6 tháng đầu năm 2026 Hội Cựu TNXP phường Hàm Rồng đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội và đạt nhiều kết quả nổi bật. Quỹ nghĩa tình TNXP đạt hơn 1,1 tỷ đồng, đây là nguồn vốn vay để các hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập. Chế độ, chính sách đối với TNXP chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn được giải quyết cơ bản. Các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thăm lại chiến trường xưa được quan tâm, góp phần thúc đẩy phong trào, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

6 tháng cuối năm, Hội Cựu TNXP phường Hàm Rồng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam và Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031; làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, giải quyết chính sách còn tồn đọng. Hội phấn đấu đến cuối năm có 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa và tích cực tham gia xây dựng phố, làng văn hóa.

Lê Hà

Từ khóa:

#lực lượng TNXP Việt Nam #Hội Cựu TNXP tỉnh #phường Hàm Rồng #Phát huy truyền thống #hoạt động #kháng chiến chống thực dân Pháp #Triển khai nhiệm vụ #nghĩa tình đồng đội #Cuối năm #Đại hội đại biểu

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