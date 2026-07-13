Tuổi trẻ với tháng 7 tri ân

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Thấm nhuần lời dạy của Người, tháng 7 hằng năm đã trở thành dịp để tuổi trẻ Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Từ những việc làm bình dị như dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng đến những công trình, phần việc tình nguyện, mỗi hoạt động đều thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuổi trẻ xã Thọ Xuân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn.

Những ngày đầu tháng 7, tại xã Cẩm Tú, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại các đài tưởng niệm liệt sĩ để quét dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khuôn viên và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động được đoàn xã duy trì thường xuyên gắn với phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, góp phần giữ gìn không gian tưởng niệm trang nghiêm, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Cẩm Tú Dương Ngọc Hoàng cho biết, trong tháng 7, Đoàn xã tiếp tục tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; huy động đoàn viên hỗ trợ ngày công sửa chữa nhà ở, cải tạo vườn tạp cho các gia đình chính sách; đồng thời tổ chức lễ thắp nến tri ân tại bốn đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn vào tối 26/7.

Từ những hoạt động ở cơ sở, phong trào tri ân được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, từ ngày 20 đến 27/7, các cấp bộ đoàn sẽ đồng loạt tổ chức Tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” với nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà người có công; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; chăm lo con em gia đình chính sách; tổ chức “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm vào tối 25/7 với sự tham gia của gần 500 đoàn viên, thanh niên. Tối 26/7, lễ thắp nến tri ân sẽ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài, bia và nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, thu hút hàng nghìn đoàn viên tham gia. Những ngọn nến được thắp sáng không chỉ để tưởng nhớ những người đã ngã xuống mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị của hòa bình hôm nay.

Thanh Hóa là địa phương có số lượng người có công rất lớn với khoảng 330.000 người. Trong đó có 4.420 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 56.000 liệt sĩ, gần 46.000 thương binh, hơn 16.000 bệnh binh cùng hàng trăm nghìn người tham gia kháng chiến, hoạt động cách mạng và làm nhiệm vụ quốc tế. Những con số ấy cho thấy những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Bởi vậy, các hoạt động tri ân của tuổi trẻ không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công mà còn góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho đoàn viên, thanh niên. Khi mỗi ngọn nến tri ân được thắp lên, mỗi mái nhà được sửa chữa hay mỗi phần quà được trao tận tay gia đình chính sách, đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể, thiết thực, để lòng biết ơn không chỉ dừng lại trong những ngày kỷ niệm mà trở thành trách nhiệm thường xuyên của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Phương Lệ