Lan tỏa những hình ảnh đẹp ở phường Sầm Sơn

Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng, Sầm Sơn còn ghi dấu bằng những việc làm tử tế mỗi ngày. Từ trả lại tài sản cho người đánh rơi đến chăm lo người nghèo, khám bệnh miễn phí..., những nghĩa cử bình dị đang lan tỏa hình ảnh đẹp của phường Sầm Sơn văn minh, nghĩa tình.

Công đoàn phường Sầm Sơn phối hợp với Công ty CP Medic tổ chức tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động.

Hè về, cũng là thời điểm Sầm Sơn bước vào những ngày nhộn nhịp nhất trong năm. Những tuyến phố rộn ràng, các khu vui chơi, dịch vụ tấp nập khách du lịch từ sáng sớm đến đêm khuya. Giữa không khí sôi động ấy, có những câu chuyện giản dị nhưng đầy ấm áp vẫn âm thầm diễn ra mỗi ngày. Đó là những người sẵn sàng trả lại tài sản cho người đánh rơi, những tập thể, cá nhân sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn, những chương trình khám bệnh miễn phí dành cho người lao động... Tất cả đang góp phần tô đậm hình ảnh phường Sầm Sơn không chỉ đẹp bởi cảnh quan mà còn đẹp bởi nghĩa tình và lòng nhân ái.

Mới đây, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho du khách tại bãi biển Sầm Sơn, anh Cao Văn Tâm, nhân viên Đội Cấp cứu biển phường Sầm Sơn đã nhặt được một chiếc điện thoại di động. Không chần chừ, anh chủ động thông báo trên hệ thống truyền thanh bãi biển để tìm chủ sở hữu. Chỉ sau ít phút, chiếc điện thoại được trao tận tay cho người đánh mất. Niềm vui của người nhận cùng lời cảm ơn chân thành gửi tới người nhặt được tài sản đã để lại ấn tượng đẹp với nhiều du khách có mặt tại bãi biển hôm đó.

Tại Sầm Sơn, việc nhặt được của rơi trả lại người mất đã trở thành hành động quen thuộc. Những nghĩa cử bình dị ấy không chỉ thể hiện sự trung thực, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Không dừng lại ở những hành động đẹp trong cuộc sống thường ngày, tinh thần sẻ chia còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa. Theo đó, hàng chục suất quà cùng nguồn hỗ trợ đã được trao tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật. Hội cũng phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Nhân ái vì cộng đồng”, tạo cầu nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Chỉ riêng trong Tháng Nhân đạo, tổng kinh phí vận động và hỗ trợ lên tới hàng trăm triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những hoạt động để lại nhiều cảm xúc là chương trình hỗ trợ em Nguyễn Minh Hiếu, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng được vận động từ các tổ chức, nhà hảo tâm và cán bộ, giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, hội còn trao xe lăn, tặng quà cho người khuyết tật, người già neo đơn... Mỗi phần quà tuy giá trị không quá lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người yếu thế.

Cùng với các hoạt động nhân đạo, Công đoàn phường Sầm Sơn cũng có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động. Vừa qua, công đoàn phường phối hợp với Công ty CP Medic Sầm Sơn tổ chức chương trình phúc lợi đoàn viên - khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn. Chương trình đã trao 200 voucher khám bệnh, tầm soát ung thư miễn phí với tổng trị giá khoảng 320 triệu đồng, đồng thời tổ chức khám sức khỏe tổng quát, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho đông đảo đoàn viên. Hoạt động không chỉ giúp người lao động được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đời sống, sức khỏe của đoàn viên.

Có thể thấy, việc duy trì và nhân rộng các hoạt động thiện nguyện đã góp phần xây dựng hình ảnh phường Sầm Sơn không chỉ là điểm đến du lịch thân thiện mà còn là địa phương giàu truyền thống nhân ái, nơi những hành động đẹp được lan tỏa mỗi ngày.

Để những giá trị ấy tiếp tục được nhân lên, địa phương đang khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng; đồng thời phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có việc làm tốt. Khi mỗi người cùng chung tay bằng những việc làm thiết thực, cộng đồng sẽ ngày càng gắn kết, nhân văn hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài và ảnh: Trần Hằng