Những lưu ý trước khi đóng cửa hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ đóng vào 17 giờ ngày 14/7. Sau thời điểm này, mọi thao tác bổ sung, thay đổi nguyện vọng trên hệ thống sẽ không được thực hiện.

Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn xét tuyển đại học 2026. Ảnh: LV

Rà soát thông tin

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), qua theo dõi trong hai mùa tuyển sinh gần đây, Bộ GD&ĐT ghi nhận 3 lỗi phổ biến mà nhiều thí sinh thường mắc phải. Đó là, thí sinh đăng ký nguyện vọng nhưng không hoàn tất toàn bộ quy trình. Nhiều thí sinh bỏ qua bước xác nhận cuối cùng hoặc chưa nhập mã OTP, khiến hệ thống không ghi nhận nguyện vọng đã đăng ký. Thứ hai, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thực hiện đến bước xác nhận cuối cùng. Khi đó, hệ thống chỉ ghi nhận các nguyện vọng đã được xác nhận trước đó, còn những điều chỉnh mới sẽ không có giá trị. Thứ ba, thí sinh chọn nhầm mã trường hoặc cơ sở đào tạo.

Ngoài ra, một số trường có tên gần giống nhau nên nhiều thí sinh đã đăng ký nhầm. Chỉ đến khi có kết quả xét tuyển, các em mới phát hiện sai sót nhưng không còn cơ hội xử lý.

Về việc thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến, ông Nguyễn Anh Dũng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh không nên quá lo lắng nếu hệ thống phản hồi chậm vào những ngày cuối. Bởi hệ thống phải xử lý dữ liệu của khoảng 2 triệu thí sinh, việc xác nhận có thể không diễn ra ngay lập tức.

Ở thời điểm này, theo các chuyên gia thí sinh cần rà soát lại thông tin cũng như tránh trường hợp không nên đợi đến sát thời điểm đóng cổng mới thực hiện thao tác nhằm tránh hiện tượng quá tải hệ thống hoặc các lỗi kỹ thuật phát sinh ngoài ý muốn.

Trong những ngày cuối cùng, thí sinh cần tập trung rà soát toàn bộ thông tin trên hệ thống, bảo đảm đăng ký chính xác mã trường, mã ngành, mã xét tuyển và lưu lại thông tin sau khi hoàn tất. Một điểm mấu chốt cần lưu ý: Khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh không cần lựa chọn phương thức xét tuyển. Hệ thống sẽ tự động xác định phương thức xét tuyển mang lại kết quả cao nhất của thí sinh để xét tuyển vào ngành đã đăng ký.

Phải đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung

Một quan niệm sai lầm phổ biến mà các chuyên gia chỉ ra là nhiều thí sinh chỉ cần đăng ký trên cổng thông tin của các trường là đủ. Nhưng quy trình xét tuyển chính thức yêu cầu mọi nguyện vọng phải được thực hiện trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Các dữ liệu đăng ký tại trường chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo hoặc xét tuyển sớm, nếu không có thông tin trên hệ thống chung, kết quả xét tuyển của thí sinh sẽ không hợp lệ.

Đối với các trường hợp phát hiện sai lệch thông tin đăng ký xét tuyển (về điểm thi, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên), thí sinh cần chủ động liên hệ ngay với nơi tiếp nhận hồ sơ để được phối hợp rà soát, điều chỉnh kịp thời. Việc rà soát và điều chỉnh này cần thực hiện song song với lộ trình đăng ký, không làm gián đoạn quyền lợi của thí sinh trên hệ thống.

Ngoài các bước thực hiện trên, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian tiếp theo mà Bộ GD&ĐT đã quy định, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh bắt buộc phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo quy định. Đây là bước then chốt để các nguyện vọng được Hệ thống ghi nhận hợp lệ và đưa vào các chu kỳ lọc ảo quốc gia. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đối soát cẩn thận và thực hiện đúng thời hạn giúp thí sinh bảo đảm quyền lợi chính đáng trong tuyển sinh đại học năm 2026.

Có một thực tế mà các chuyên gia cũng chỉ ra để thí sinh nắm biết đó là có những dự báo điểm chuẩn năm 2026 của các trường dựa trên phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy cũng như dữ liệu tuyển sinh năm trước. Nhưng đây chỉ là những dự báo mang tính tham khảo.

Thực tế đã cho thấy, điểm chuẩn có thể biến động ngoài dự đoán. Chẳng hạn, mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều ngành “nóng” của Đại học Bách khoa có điểm chuẩn tăng từ 1 đến hơn 2 điểm so với dự báo ban đầu. Do đó, thay vì quá phụ thuộc vào các dự báo điểm chuẩn, thí sinh cần cân nhắc trên cơ sở năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân để sắp xếp nguyện vọng hợp lý.

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, với tối đa 15 nguyện vọng được đăng ký, thí sinh nên xây dựng danh sách theo ba nhóm. Nhóm 1 là nguyện vọng đam mê, gồm những ngành học yêu thích dù điểm chuẩn các năm trước có thể cao hơn mức điểm hiện tại của thí sinh. Nhóm 2 là nguyện vọng vừa sức, gồm những ngành có mức điểm chuẩn những năm gần đây tương đương với kết quả xét tuyển của thí sinh, qua đó tạo cơ hội trúng tuyển cao hơn và nhóm 3 là nguyện vọng an toàn, gồm những ngành có điểm chuẩn thấp hơn mức điểm hiện có để bảo đảm khả năng trúng tuyển.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/nhung-luu-y-truoc-khi-dong-cua-he-thong-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen-2026-20260713082702963.htm