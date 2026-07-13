Thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy - cắt giảm để nâng trách nhiệm

Từ ngày 1/7/2026, Nghị quyết số 66.18/NQ-CP của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh chính thức có hiệu lực. Trong đó, cắt giảm 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Qua thực tiễn triển khai, việc cắt giảm thủ tục không chỉ giúp doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tính tự giác, chủ động và trách nhiệm trong bảo đảm an toàn PCCC.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra điều kiện về an toàn PCCC, CNCH tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực PCCC&CNCH được cắt giảm từ 1/7 gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân.

Tại Thanh Hóa, để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và tạo sự thống nhất trong quá trình chuyển tiếp chính sách, từ ngày 21/6/2026, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã dừng tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến 3 thủ tục được cắt giảm. Cùng với đó, đơn vị tập trung tập huấn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ở các đội nghiệp vụ và công an các địa phương để hướng dẫn chủ đầu tư, chủ cơ sở rà soát điều kiện về an toàn PCCC, hoàn thiện hồ sơ nội bộ, chủ động tổ chức nghiệm thu, vận hành công trình, cơ sở theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được thẩm định trước đó.

Tác động của chính sách có thể thấy rõ tại công trình nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại phường Quảng Phú do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực làm chủ đầu tư. Dự án có 3 tòa, trong đó tòa CC1 đã được chấp thuận nghiệm thu về PCCC&CNCH, các tòa CC2 và CC3 đang trong quá trình gấp rút thi công, hiện đã cơ bản hoàn thành phần thô.

Trước đây, sau khi hoàn thiện các hạng mục PCCC&CNCH theo thiết kế đã được thẩm duyệt, chủ đầu tư vẫn phải thực hiện thêm thủ tục đề nghị cơ quan công an kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục này trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Về bản chất, đây là 2 thủ tục nối tiếp nhau và cùng hướng về một mục tiêu là xem xét, đánh giá và đối chiều việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH của chủ đầu tư. Với quy định mới, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn về tiến độ, giảm thời gian chờ đợi, hạn chế chi phí phát sinh do kéo dài thủ tục...

Tuy nhiên, sự thông thoáng về thủ tục không đồng nghĩa với việc hạ thấp yêu cầu an toàn. Ngược lại, khi không còn “khâu chờ” cơ quan công an kiểm tra nghiệm thu, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát càng phải được nâng lên một mức cao hơn. Mọi hạng mục về giao thông phục vụ chữa cháy, nguồn nước, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, thoát nạn, chống tụ khói, ngăn cháy, chống cháy lan... phải được thi công, nghiệm thu nội bộ, vận hành thử và lưu giữ hồ sơ đầy đủ. Nếu để xảy ra vi phạm hoặc sự cố do không tuân thủ quy chuẩn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công an xã Hoằng Tiến hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ hoàn thiện hồ sơ nội bộ về trang thiết bị PCCC&CNCH.

Chính sách mới cũng mở ra cơ hội tháo gỡ vướng mắc cho những cơ sở đã khắc phục xong tồn tại về PCCC nhưng trước đây còn phải thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động. Trường hợp Công ty TNHH Việt Thúy, tại Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, là một ví dụ. Cơ sở này từng bị đình chỉ hoạt động từ ngày 9/12/2022 do đưa hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC. Đến nay, cơ sở đã hoàn thiện việc thi công, lắp đặt các hệ thống, phương tiện PCCC và hoàn thiện các điều kiện về PCCC theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục phục hồi hoạt động giúp cơ sở không phải tiếp tục mất thêm thời gian cho một tầng nấc hành chính mà có thể đi vào vận hành ngay. “Chúng tôi rất mừng khi có chính sách mới, vì thời gian đình chỉ hoạt động cũng đã lâu, đưa công ty vào hoạt động được sớm ngày nào là tốt ngày ấy để người lao động yên tâm làm việc”, bà Lê Thị Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Việt Thúy chia sẻ.

Theo Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, việc cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý. Khi doanh nghiệp được trao quyền chủ động, cơ quan chức năng sẽ tập trung nhiều hơn cho công tác hướng dẫn, kiểm tra sau cấp phép, sau đưa công trình, cơ sở vào hoạt động; rà soát, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ để kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, hình thức.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ sẽ giảm tải đáng kể khối lượng xử lý hồ sơ hành chính, có thêm thời gian đi cơ sở, nắm chắc thực trạng hệ thống PCCC trong điều kiện vận hành thực tế. Bởi trên thực tế, an toàn PCCC không chỉ nằm trong hồ sơ thiết kế hay biên bản nghiệm thu, mà được kiểm chứng trong quá trình sử dụng công trình như thiết bị có hoạt động ổn định hay không, lối thoát nạn có bị lấn chiếm hay không, hàng hóa có sắp xếp đúng quy định hay không, lực lượng tại chỗ có biết xử lý tình huống ban đầu hay không?...

Cắt giảm thủ tục PCCC vì vậy không phải là “nới lỏng” quản lý, mà là thiết lập một trật tự quản lý mới: Nhà nước giảm can thiệp hành chính không cần thiết, doanh nghiệp tăng trách nhiệm tự tuân thủ, còn cơ quan chức năng tăng cường hậu kiểm trên cơ sở phân loại nguy cơ. Đó chính là điểm cân bằng cần thiết để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, vừa giữ vững yêu cầu cao nhất về an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh