Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc hội chứng Pica

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ngày 29/7 cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công, lấy ra khối dị vật gồm tóc và sợi vải dài gần 20cm trong dạ dày của bé trai 46 tháng tuổi. Đây là hậu quả của hội chứng Pica (hội chứng ăn vật lạ) - một rối loạn hành vi hiếm gặp ở trẻ nhỏ nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Khối dị vật dài 20cm gồm tóc và sợi vải được gắp ra từ dạ dày bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Trước đó, ngày 20/7, bệnh nhi được chuyển cấp cứu từ tuyến dưới đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn liên tục. Theo lời kể của gia đình, trước khi nhập viện khoảng 2 ngày, trẻ xuất hiện đau bụng từng cơn, nôn nhiều. Y tế tuyến cơ sở nghi ngờ lồng ruột nên chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bụng trẻ chướng, vùng thượng vị có khối chắc. Khai thác tiền sử cho thấy trẻ có thói quen ngậm và nuốt tóc.

Bệnh nhi được chẩn đoán có dị vật trong dạ dày và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Kết quả đã phẫu thuật lấy ra một khối dị vật gồm tóc và sợi vải kết chặt vào nhau, kích thước khoảng 4 x 5cm, chiều dài gần 20cm. Sau hơn 1 tuần phẫu thuật và điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bác sĩ CKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Hội chứng Pica khiến trẻ có xu hướng ăn hoặc nuốt các vật không phải thực phẩm như tóc, giấy, đất, cát, vải, nhựa... Tóc không thể tiêu hóa, tích tụ lâu ngày tạo thành búi tóc trong dạ dày, có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, loét, xuất huyết, thủng dạ dày hoặc tắc ruột. Những trường hợp búi tóc kéo dài xuống ruột non còn được gọi là hội chứng Rapunzel - một biến chứng rất hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có thói quen nhổ tóc, ăn tóc hoặc thường xuyên đưa các vật lạ vào miệng, cha mẹ không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và can thiệp sớm. Việc điều trị không chỉ lấy bỏ dị vật mà còn cần theo dõi, tư vấn tâm lý và điều chỉnh hành vi nhằm ngăn ngừa tái phát.

Thùy Dung