Bộ Y tế: Đưa Việt Nam thành điểm đến du lịch chữa bệnh hàng đầu khu vực

Dự thảo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030 do Bộ Y tế soạn thảo đang lấy ý kiến đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có sức cạnh tranh tại Đông Nam Á, từng bước tiệm cận nhóm dẫn đầu châu Á, hướng tới đón khoảng 750.000 lượt khách quốc tế.

Ảnh minh họa.

Việt Nam có năng lực y tế lớn

Ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay hoạt động du lịch y tế tại Việt Nam bước đầu đã đạt một số kết quả. Lượng khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế tại Việt Nam ước khoảng 300.000 lượt mỗi năm. Tổng chi tiêu của nhóm khách này ước từ 1-2 tỷ USD mỗi năm, bao gồm chi phí dịch vụ y tế cùng các khoản lưu trú, đi lại, ăn uống và các chi phí liên quan.

Đặc biệt, Việt Nam hiện có năng lực y tế tương đối lớn, với 2.107 bệnh viện, hơn 339.000 giường bệnh và trên 105.000 bác sỹ vào năm 2025. Hệ thống y tế chuyên sâu gồm 103 bệnh viện, trong đó có 13 bệnh viện ở cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, tập trung tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cho đến nay, nhiều cơ sở y tế đã làm chủ các kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật robot, ghép tạng, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư, hỗ trợ sinh sản cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Những năng lực này được xác định là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển các sản phẩm du lịch y tế, kết hợp giữa dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng...

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tuy nhiên, số liệu hiện nay chưa tách riêng doanh thu dịch vụ y tế và bao gồm cả người nước ngoài cư trú tại Việt Nam sử dụng dịch vụ y tế thường xuyên và khách quốc tế chuyên đến Việt Nam điều trị. Hoạt động du lịch y tế tập trung tại một số địa bàn trọng điểm là các thành phố lớn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu, chiếm khoảng 40% lượng khách quốc tế nhờ hệ thống y tế chuyên sâu phát triển và hoạt động xúc tiến du lịch năng động. Hà Nội đứng thứ hai. Trong khi đó, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế dựa trên thế mạnh về nghỉ dưỡng và y học cổ truyền...

Đáng chú ý, Việt Nam chưa hình thành thương hiệu quốc gia về du lịch y tế. Dự thảo dẫn số liệu ước tính cho thấy người Việt Nam chi khoảng 2-3 tỷ USD mỗi năm cho khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài, cao hơn toàn bộ nguồn thu từ khách du lịch y tế. Điều này cho thấy cán cân của lĩnh vực vẫn đang ở trạng thái thâm hụt, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh của y tế Việt Nam.

Dư địa lớn để phát triển du lịch y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay nhu cầu thực tế đối với du lịch y tế tại Việt Nam đã ngày càng rõ nét. Năng lực chuyên môn của ngành Y tế đã có bước phát triển, nhiều kỹ thuật tiệm cận trình độ quốc tế, trong khi chi phí khám, chữa bệnh có tính cạnh tranh và thời gian thực hiện nhiều dịch vụ tương đối nhanh chóng. Có rất nhiều trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài bay về Việt Nam điều trị rồi quay trở lại, tiết kiệm cả trăm nghìn USD.

Những lợi thế này cho thấy Việt Nam có dư địa lớn để phát triển du lịch y tế, không chỉ phục vụ nhu cầu của người Việt Nam ở nước ngoài mà còn hướng tới thu hút người nước ngoài đến khám, chữa bệnh, qua đó tạo thêm giá trị cho ngành Y tế và nền kinh tế.

Giáo sư Trần Văn Thuấn nhấn mạnh để du lịch y tế Việt Nam phát triển đúng hướng, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, cơ quan quản lý, bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân và các doanh nghiệp liên quan. Đây cũng là cơ sở để phát huy lợi thế về năng lực chuyên môn, chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ của y tế Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch y tế khu vực và quốc tế.

Chuỗi dịch vụ y tế được định hướng đẩy mạnh phát triển bao gồm y học hiện đại, y dược cổ truyền, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe toàn diện và chăm sóc người cao tuổi đến chăm sóc sức khỏe toàn diện, chăm sóc người cao tuổi, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng và định vị thương hiệu quốc gia về du lịch y tế Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao năng lực hệ thống y tế trong nước, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho người dân, hạn chế tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng việc vận động thành lập một tổ chức hội về du lịch y tế là bước đi cần thiết trong quá trình phát triển lĩnh vực này. Nếu được tổ chức và hoạt động hiệu quả, Hiệp hội Du lịch Y tế Việt Nam sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao vị thế của y tế Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, để du lịch y tế Việt Nam phát triển đúng hướng, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, cơ quan quản lý, bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân và các doanh nghiệp liên quan. Đây cũng là cơ sở để phát huy lợi thế về năng lực chuyên môn, chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ của y tế Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch y tế khu vực và quốc tế.

Theo Bộ Y tế, trong bối cảnh thị trường du lịch y tế toàn cầu năm 2024 được ước tính có quy mô từ khoảng 40 tỷ USD đến trên 100 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng dự báo khoảng 8-16% mỗi năm đến năm 2035, dư địa cho Việt Nam được đánh giá còn lớn. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo có tốc độ tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung. Nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc đã triển khai chương trình quốc gia về du lịch y tế từ sớm.

Về thị trường, khách du lịch y tế đến Việt Nam chủ yếu là kiều bào, khách đến từ Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và một số nước châu Âu. Các dịch vụ được sử dụng tập trung vào nha khoa thẩm mỹ, hỗ trợ sinh sản, thẩm mỹ, khám sức khỏe tổng quát và một số chuyên khoa kỹ thuật cao./.

Theo TTXVN