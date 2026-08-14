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Nâng cao hiệu quả công tác điều dưỡng, góp phần giảm chuyển tuyến

Nguyễn Đạt
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với Hội Điều dưỡng tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương tổ chức tập huấn “Giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Điều dưỡng chăm sóc người bệnh góp phần giảm tải chuyển tuyến trên” và “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - nâng cao chất lượng dịch vụ y tế”.

Nâng cao hiệu quả công tác điều dưỡng, góp phần giảm chuyển tuyến

Sáng 14/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với Hội Điều dưỡng tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương tổ chức tập huấn “Giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Điều dưỡng chăm sóc người bệnh góp phần giảm tải chuyển tuyến trên” và “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - nâng cao chất lượng dịch vụ y tế”.

Nâng cao hiệu quả công tác điều dưỡng, góp phần giảm chuyển tuyến

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (14 và 15/8), 100 học viên là hội viên Hội điều dưỡng tỉnh Thanh Hóa, điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia truyền đạt một số giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh, góp phần giảm tải chuyển tuyến trên. Đồng thời, cập nhật các kiến thức, kỹ năng về công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh toàn diện; giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, theo dõi, phát hiện sớm và xử trí kịp thời diễn biến của người bệnh.

Các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của điều dưỡng trong phối hợp điều trị, bảo đảm an toàn người bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa #Điều dưỡng #Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Nâng cao hiệu quả công tác #Người bệnh #giải pháp #tập huấn #Chăm sóc #Phong cách #bệnh viện phục hồi chức năng

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