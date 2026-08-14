Khẩn trương xử lý vụ 6 người phơi nhiễm với đàn chó nghi dại

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát người có nguy cơ, tổ chức tiêm vắc-xin, huyết thanh kháng dại theo chỉ định; đồng thời quản lý, giám sát đàn chó, mèo trên địa bàn

Lực lượng chức năng điều tra ca nghi dại tại thôn Thanh Hương, xã Thanh Quân.

Chó có biểu hiện bất thường

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Như Xuân ngày 12/8, sự việc xảy ra tại thôn Thanh Hương liên quan đến 5 con chó của hai gia đình bà Hà Thị Phương và anh Lương Văn Lưu. Đàn chó cùng một mẹ, khoảng 2 tháng tuổi và chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Từ cuối tháng 7/2026, một số con trong đàn bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường và liên tiếp cắn người. Một con chó màu trắng sau khi cắn người có biểu hiện bỏ ăn, chảy dãi, sủa nhiều rồi chết. Sau đó, một con chó khác trong đàn trở nên hung dữ. Con chó được tách đàn và nuôi tại một gia đình khác cũng xuất hiện biểu hiện bất thường, cắn chủ, một số trẻ nhỏ và một người hàng xóm.

Diễn biến trên khiến cơ quan y tế nghi ngờ đàn chó có nguy cơ mắc bệnh dại, đồng thời đặt ra nguy cơ phơi nhiễm đối với những người từng bị chó cắn hoặc tiếp xúc với nước dãi của chó.

Theo danh sách rà soát ban đầu, có 6 người được xác định liên quan đến các trường hợp phơi nhiễm. Trong số này có người bị chó cắn, có người tiếp xúc, xử lý chó sau khi con vật chết và bị trầy xước tay, chân.

Đáng chú ý, việc xử lý sau phơi nhiễm ở một số trường hợp còn chậm. Có người sau khi bị chó cắn 6 ngày mới đến cơ sở y tế tiêm vắc-xin; một số trường hợp ban đầu chưa khai báo, chưa đi tiêm phòng. Trường hợp khác còn tự đắp thuốc nam lên vết thương.

Sự việc cũng cho thấy nguy cơ từ việc chó nuôi chưa được tiêm phòng đầy đủ. Trong đợt tiêm phòng tháng 4/2026, địa phương mới tiêm cho 121/140 con, đạt 86,4%.

Chủ động phòng ngừa để không bỏ lỡ thời điểm bảo vệ tính mạng

Trước diễn biến trên, Trung tâm Y tế Như Xuân đã tổ chức rà soát và tiêm vắc-xin, huyết thanh kháng dại cho những người có nguy cơ. Sáng 12/8, cháu G.Ph. được tiêm mũi vắc-xin phòng dại đầu tiên; các trường hợp phơi nhiễm khác được hướng dẫn tiêm huyết thanh kháng dại và vắc-xin theo chỉ định.

Ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND xã Thanh Quân và Trung tâm Y tế Như Xuân tiếp tục điều tra, rà soát toàn bộ người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có tiếp xúc nguy cơ tại thôn Thanh Hương từ ngày 29/7 đến nay, nhất là những trường hợp chưa khai báo, chưa được tư vấn hoặc chưa tiêm đầy đủ vắc-xin, huyết thanh kháng dại.

Địa phương cũng được yêu cầu quản lý, cách ly, theo dõi những con chó, mèo liên quan; rà soát tổng đàn và tổ chức tiêm bổ sung cho những con chưa tiêm hoặc không rõ tình trạng tiêm phòng; đồng thời tăng cường quản lý, không để chó, mèo thả rông.

Từ sự việc này, ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn hoặc cào cần xử lý vết thương ngay bằng cách rửa dưới vòi nước chảy với xà phòng ít nhất 15 phút, sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, tư vấn và chỉ định tiêm dự phòng. Không đắp thuốc nam hoặc tự điều trị tại nhà.

Đối với chó, mèo liên quan đến người bị phơi nhiễm, cần quản lý và theo dõi theo hướng dẫn chuyên môn. Nếu con vật ốm, chết, chạy mất hoặc không thể tiếp tục theo dõi, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền và cơ quan y tế địa phương.

Tô Hà