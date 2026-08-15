Nâng tỷ lệ cài đặt Sổ sức khỏe điện tử tại các xã vùng cao

Thời gian gần đây, tỷ lệ người dân cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tại các xã vùng cao ngày càng được nâng lên. Không chỉ giúp người dân thuận tiện theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe, ứng dụng còn góp phần đưa các tiện ích y tế số đến gần hơn với bà con vùng khó.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát hướng dẫn người dân đăng ký khám bệnh thông qua Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID.

Tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, việc cài đặt và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đang tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình khám, chữa bệnh. Chỉ với căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại thông minh, người dân được cán bộ hướng dẫn cài đặt, tích hợp ngay tại khu vực đăng ký. Những thông tin về lịch sử khám, chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc hay lịch tiêm chủng... đều được cập nhật đầy đủ trên Sổ sức khỏe điện tử. Khi thông tin được liên thông trên hệ thống, người bệnh giảm bớt giấy tờ và thời gian đi lại.

Bà Vi Thị Nìn, ở thôn Mường Pùng, xã Quang Chiểu cho biết: “Tôi hay đau ốm phải thường xuyên đi khám nên được cán bộ y tế hỗ trợ cài đặt Sổ sức khỏe điện tử. Tôi nhận thấy việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử thuận tiện hơn trước nhiều, đỡ phải đi lại giữa các khoa mỗi lần đến khám”.

Không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi khám, chữa bệnh, việc số hóa hồ sơ sức khỏe còn giúp bác sĩ nhanh chóng nắm bắt tiền sử bệnh tật và quá trình điều trị để đưa ra quyết định chuyên môn chính xác, hạn chế chỉ định xét nghiệm trùng lặp, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát: “Tỷ lệ người dân đến tích hợp thông tin trên VNeID hiện đạt 71%, chủ yếu là người trẻ. Trong khi đó, người cao tuổi thường gặp khó khăn do không có điện thoại thông minh, sử dụng điện thoại cũ hoặc quên mật khẩu. Để hỗ trợ nhóm này, bệnh viện thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tra cứu, hướng dẫn và hỗ trợ người dân”.

Với người dân vùng cao thuộc các xã đặc biệt khó khăn, việc cài đặt và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID càng cần thiết bởi 100% người dân trên địa bàn đều được bảo hiểm y tế chi trả. Khi thông tin bảo hiểm y tế được tích hợp trên VNeID, cơ quan chức năng dễ dàng trong công tác quản lý, người dân cũng sẽ thuận tiện hơn khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Để nâng tỷ lệ người dân cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, các địa phương vùng cao đang triển khai nhiều cách làm phù hợp với thực tế. Tại xã Quang Chiểu, tỷ lệ cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đã đạt 87,9%. Ông Lê Hữu Quyền, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quang Chiểu cho biết thời gian tới, xã tiếp tục triển khai cài đặt VNeID cho học sinh tại các nhà trường và cài đặt trên tài khoản của bố mẹ, qua đó tiếp tục mở rộng số người được tiếp cận tiện ích y tế số.

Tại xã Mường Lát, tỷ lệ người dân đã cài đặt bảo hiểm y tế vào VNeID đạt trên 80%. Theo ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát, số người chưa thực hiện chủ yếu là những trường hợp đi làm ăn xa, kỹ năng sử dụng công nghệ chưa tốt hoặc không có điện thoại thông minh. Địa phương đang tập trung hỗ trợ những người có thiết bị và có khả năng sử dụng công nghệ, thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn. Người dân được hướng dẫn tại nhà văn hóa hoặc trực tiếp tại gia đình.

Việc nâng tỷ lệ cài đặt Sổ sức khỏe điện tử tại các xã vùng cao đang cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế không còn là câu chuyện xa lạ với người dân. Từ bệnh viện đến thôn, bản, các địa phương đang từng bước tháo gỡ những khó khăn về thiết bị và kỹ năng số, giúp bà con tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích y tế, giảm giấy tờ và thời gian đi lại mỗi khi khám, chữa bệnh.

Bài và ảnh: Minh Ánh