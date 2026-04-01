Phẫu thuật nội soi thành công ca u bao hoạt dịch khớp vai hiếm gặp

Mới đây, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u bao hoạt dịch khớp vai hiếm gặp, giúp người bệnh giảm đau rõ rệt và phục hồi vận động sớm sau can thiệp.

Bác sĩ thăm khám vận động khớp vai cho bệnh nhân ngày thứ 2 sau phẫu thuật.

Bệnh nhân Đ.T.H., 42 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau kéo dài vùng khớp vai phải, cơn đau tăng khi vận động, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc u bao hoạt dịch khớp vai phải - một bệnh lý ít gặp trong thực hành lâm sàng. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u kích thước khoảng 4×2 cm, gây hẹp khoang mỏm cùng vai và chèn ép các cấu trúc xung quanh.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) khối u kích thước khoảng 4×2 cm gây hẹp khoang mỏm cùng vai, chèn ép các cấu trúc xung quanh.

Theo BSCKII Đào Văn Quang, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, việc tiếp cận và xử lý khối u nằm sâu trong khớp vai bằng phương pháp mổ hở truyền thống tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là tổn thương cơ, gân và dây chằng. Trước thách thức đó, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi khớp vai. Thông qua các đường rạch nhỏ cùng hệ thống camera nội soi, các bác sĩ tiếp cận chính xác vị trí khối u, tiến hành cắt bỏ triệt để, đồng thời bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, đảm bảo tính thẩm mỹ và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt. Ngày thứ 2, tình trạng đau giảm rõ rệt, người bệnh có thể vận động sớm khớp vai và được xuất viện sau 4 ngày điều trị.

Hiện nay, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã làm chủ và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật nội soi khớp vai chuyên sâu như khâu sụn viền, tái tạo dây chằng, điều trị tổn thương chóp xoay, giải phóng dính khớp vai... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí cho người bệnh và giảm tải cho tuyến trên.

Tô Hà