Phát triển du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Những năm qua, nhiều hộ dân thôn Báng, xã Pù Luông đã phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, tạo việc làm, cải thiện đời sống của gia đình, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Đội văn nghệ thôn Báng chụp ảnh lưu niệm cùng khách du lịch.

Trong chuyến công tác tại Pù Luông những ngày đầu tháng 5, chúng tôi ghé thăm thôn Báng. Ngắm nhìn sự thay đổi nơi đây, tôi lại nhớ về thôn Báng của 10 năm trước. Đó là một thôn bộn bề khó khăn, những con đường mưa xuống là trơn trượt khiến việc đi lại vô cùng vất vả, cuộc sống của người dân quanh năm thiếu thốn.

Giờ đây, thôn Báng có nhiều đổi thay, nhiều nhà sàn được cải tạo để phát triển du lịch cộng đồng. Khi màn đêm buông xuống, ánh điện lung linh tỏa ra từ các khu homestay, khu nghỉ dưỡng, soi rõ hình ảnh những cô gái Thái duyên dáng trong bộ trang phục dân tộc uyển chuyển hát múa theo tiếng nhạc truyền thống phục vụ nhu cầu thưởng thức văn nghệ của khách du lịch.

Ông Hà Văn Thương, trưởng thôn Báng cho biết: "Thôn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng nhưng người dân chưa biết phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Từ tháng 1/2020 thôn Báng được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cộng đồng, thôn đã tích cực vận động những hộ dân có điều kiện đầu tư cải tạo nhà sàn, cảnh quan thiên nhiên để làm các dịch vụ du lịch. Nhờ hướng đi đúng, hoạt động du lịch tại thôn có nhiều khởi sắc, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động trong thôn. Hiện trong thôn có 18 cơ sở lưu trú, homestay. Từ đầu năm 2026 đến nay, thôn đón hơn 15.000 lượt khách, trong đó có hàng nghìn lượt khách lưu trú. Việc phát triển du lịch đã tạo việc làm cho khoảng 100 lao động, nâng cao đời sống của nhiều hộ dân".

Anh Lò Văn Chỏng - một trong những hộ dân làm du lịch ở thôn Báng, cho biết: "Năm 2022 gia đình tôi khởi nghiệp bằng việc phát triển du lịch cộng đồng. Để thu hút khách du lịch, gia đình tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách. Nhằm tạo ấn tượng cho du khách, ngoài việc chú trọng đến công tác phục vụ, gia đình đặc biệt chú trọng khâu chế biến những món ăn của người Thái, để du khách thưởng thức. Phối hợp với các đội văn nghệ của thôn tổ chức các hoạt động văn nghệ đặc sắc phục vụ nhu cầu của du khách. Đây chính là cách để níu chân du khách lưu trú ở thôn Báng lâu hơn".

Cùng với việc vận động các hộ dân phát triển du lịch, thôn Báng còn chú trọng thành lập các đội văn để phục vụ nhu cầu giải trí của du khách. Hiện nay, thôn có 3 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Việc thành lập các đội văn nghệ không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa đến du khách.

Chị Lương Thị Dự, thành viên Đội văn nghệ thôn Báng chia sẻ: "Khi màn đêm buông xuống, tiếng cồng chiêng, tiếng nhạc nổi lên, du khách với các thành viên trong đội văn nghệ cùng nhau nắm tay nhảy theo tiếng nhạc, lời hát. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục tập luyện nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ du khách và tích cực tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình".

“Đến nơi đây được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, được tìm hiểu bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, người dân nơi đây thân thiện, mến khách khiến các thành viên trong gia đình tôi rất hài lòng và muốn trở lại nơi đây thêm nhiều lần nữa”, anh Phạm Ngọc Thắng ở phường Hạc Thành chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Nam Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông, để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, xã Pù Luông đã đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào các điểm du lịch của xã nói chung và thôn Báng nói riêng. Khuyến khích các hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Phối hợp với các cơ quan chức năng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn cho các thành viên đội văn nghệ đáp ứng yêu cầu của khách du lịch và Nhân dân. Thời gian tới, xã sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở thôn Báng, thúc đẩy du lịch phát triển. Tạo điều kiện để các hộ dân trong thôn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đầu tư mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng các dịch vụ...

Bài và ảnh: Hải Anh