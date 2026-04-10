Phát triển các mô hình kinh tế mới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực

Trong Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 , Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu bật nhiều giải pháp trọng tâm những tháng còn lại năm 2026, trong đó nổi bật là:

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” . Tại Hội nghị Trung ương 2 , khóa XIV, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất” và cần quán triệt sâu sắc 4 nguyên tắc cốt lõi. Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đề nghị các Bí thư, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần “Lựa chọn đúng-Triển khai nhanh-Làm đến nơi, đến chốn-Đo lường bằng kết quả” và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Về ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế: theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo và phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước. Tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài, nhất là nguồn cung dầu thô, khí đốt...

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Chính phủ coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, trong đó tập trung phấn đấu thu NSNN tăng 10%; tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên; phát hành trái phiếu Chính phủ, địa phương, trái phiếu dự án công trình, vay ODA; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân; tăng cường thu hút FDI gắn với chuyển giao công nghệ; tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng chi đầu tư phát triển lên 40% tổng chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng...

Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới. Về công nghiệp: xây dựng và hiện đại hóa nền công nghiệp quốc gia; tập trung nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp nền tảng theo hướng hiện đại, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, giá trị gia tăng cao. Triển khai các giải pháp đột phá thu hút khách quốc tế, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế.

Tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế gắn với triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đổi mới kinh tế nhà nước, tăng cường hiệu quả và vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước. Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển; thu hút có chọn lọc các dự án FDI. Hiện đại hóa, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo hướng bền vững gắn với xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, sở hữu chéo; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...

Trong quý III/2026 hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển các mô hình kinh tế mới. Đẩy mạnh xây dựng và đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu trọng yếu; phát triển thị trường tín chỉ các-bon và vận hành thí điểm sàn giao dịch dữ liệu, tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số, triển khai từ quý II/2026. Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng cơ sở nghiên cứu cho ngành công nghệ cao, công nghệ lõi; đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, AI; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số; xây dựng các cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa phương kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia...

Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”. Năm 2026, hoàn thành rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và triển khai các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bảo đảm đồng bộ, thống nhất yêu cầu tăng trưởng “2 con số”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh gắn với chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và ổn định. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học; thu hút, trọng dụng nhân tài. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng, nhất là công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị. Đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc, một số tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam. Bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở rộng một số cảng hàng không; phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao...

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tích cực, chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước.

