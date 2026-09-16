Nhiều địa phương khẩn trương di dời người dân

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài dẫn đến một số khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương di dời người dân, tài sản tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Vi deo: Nước sông Lò dâng cao gây ngập đối với các hộ dân dọc Quốc lộ 217, địa bàn xã Quan Sơn.

Tại xã Linh Sơn, mực nước sông Âm, sông Cảy và các suối trên địa bàn dâng cao, nhiều cầu tràn bị ngập từ 0,5 đến hơn 1m. Từ rạng sáng 16/9, xã đã tổ chức di dời 69 hộ dân, gần 300 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Xã Linh Sơn hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Người dân xã Nguyệt Ấn được hướng dẫn di dời tài sản, vật nuôi trước tình trạng nước sông Âm dâng cao.

Trong khi đó, tại xã Trung Hạ, mưa lớn gây sạt lở, làm hư hại nhà của 2 hộ dân tại bản Lốc Tong. UBND xã đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Nguyệt Ấn, nước sông Âm và các suối trên địa bàn dâng cao, nhiều đường tràn qua sông, suối bị ngập sâu, chính quyền xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, và hướng dẫn tránh trú khỏi những vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Các địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ mực nước trên các sông, suối, các điểm xung yếu, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khi có yêu cầu.

Đình Giang