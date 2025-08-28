Phát huy vai trò tham mưu “Tổ chức tốt - cán bộ vững”

Với vai trò “trung tâm tham mưu chiến lược”, những năm qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều vấn đề quan trọng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Chất lượng công tác tham mưu ngày càng nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để Đảng bộ tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định quan trọng về công tác cán bộ, tạo khuôn khổ đồng bộ để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nổi bật là việc chuẩn bị và triển khai phương án kiện toàn nhân sự để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển mới.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ tại 166 xã, phường theo nguyên tắc “đúng người, đúng việc”. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ một cách thực chất, coi hiệu quả công việc và mức độ tín nhiệm của Nhân dân là thước đo quan trọng để sử dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện đồng bộ các khâu quy hoạch - đào tạo - bồi dưỡng - luân chuyển - đánh giá - sử dụng cán bộ. Đồng thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển lâu dài; trong 5 năm đã có 604 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được chỉ định, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được bố trí giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý và được điều động về cơ sở để rèn luyện thực tiễn.

Cùng với công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tham mưu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp được 28.535 đảng viên mới trong 5 năm qua; tham mưu thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền. Các quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được tiến hành công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và có sự giám sát của nhiều cơ quan liên quan. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, phục vụ hiệu quả việc quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ đúng tiêu chuẩn, đúng quy định.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, coi đây là nhân tố quan trọng tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị.

Để nâng cao phương pháp làm việc, đáp ứng với tình hình mới, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chú trọng đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, đảng viên toàn tỉnh được số hóa, cập nhật thường xuyên, giúp việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trở nên khoa học, minh bạch và nhanh chóng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức được đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về nghiệp vụ, chính trị và kỹ năng phân tích, đánh giá cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu.

Nhờ đó, nhiều đề án, phương án nhân sự quan trọng được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, góp phần quyết định vào sự thành công của đại hội đảng các cấp, bầu cử ĐBQH, HĐND, việc triển khai hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng làm tốt vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ các cấp vững vàng về phẩm chất, năng lực. Đây chính là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới để cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm đội ngũ cán bộ thực sự đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai; lựa chọn đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín. Siết chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, chú trọng công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh niên, học sinh, sinh viên và lao động trong doanh nghiệp, đồng thời kiên quyết sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá cán bộ, gắn với đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với những định hướng chiến lược rõ ràng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là yêu cầu của nhiệm kỳ 2025-2030, mà còn là nền tảng lâu dài để Đảng bộ Thanh Hóa nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu