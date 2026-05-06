Phát huy vai trò phụ nữ Hà Long trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc

Sáng 6/5, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã làm việc tại xã Hà Long về công tác Hội Phụ nữ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thời gian qua, Hội LHPN xã Hà Long đã triển khai hiệu quả chương trình công tác năm 2026, cụ thể hóa chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, đưa Nghị quyết vào cuộc sống” bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Hội tích cực tham gia xây dựng NTM với nhiều công trình, phần việc cụ thể như gắn biển mô hình “Nhà sạch - khuôn viên đẹp”, thực hiện tiêu chí xanh; duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”, thu gom, phân loại rác thải.

Toàn xã có trên 10.259 lượt hội viên tham gia công tác dọn vệ sinh môi trường; thành lập mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, duy trì 17 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 1 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và 3 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”...

Đoàn công tác đi thăm mô hình tổ hợp tác sản xuất củ quả thôn Quảng Bình.

Trong phát triển kinh tế, Hội hỗ trợ hội viên vay vốn, tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình sinh kế; duy trì nguồn quỹ gần 1,946 tỷ đồng cho 213 lượt hội viên vay, giúp 15 hộ thoát nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Hội LHPN xã Hà Long tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các phong trào; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thanh Hiên (CTV)