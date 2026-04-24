Phát huy vai trò hội đồng tư vấn trong công tác mặt trận

Hội đồng tư vấn (HĐTV) của Ủy ban MTTQ có vai trò tư vấn cho ủy ban MTTQ các cấp trong đề xuất, kiến nghị của cử tri và Nhân dân nhằm bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của MTTQ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức, ý kiến các thành viên HĐTV đã tập trung thảo luận, phân tích sự cần thiết, phù hợp của Dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Trước một vấn đề lớn, có tầm ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến sự nghiệp giáo dục của tỉnh, ý kiến các thành viên HĐTV đã tập trung vào một số vấn đề trọng điểm như: Dự thảo cần quy định rõ hơn về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho tổ chức dạy thêm, có chế tài áp dụng đối với những trường hợp vi phạm trong dạy thêm, học thêm. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cần có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; sớm tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung thêm nội dung “Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường” một cách cụ thể, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện đồng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các tiêu chí cụ thể để thành lập các trung tâm và các cơ sở dạy thêm đạt chuẩn; hướng dẫn cụ thể nguồn kinh phố hỗ trợ hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường công lập...

Đây chỉ là một trong nhiều hội nghị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức, phối hợp tổ chức trong thời gian qua nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ tư vấn tham gia, đóng góp ý kiến vào những việc quan trọng của tỉnh cũng như hoạt động của MTTQ.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập 4 HĐTV với sự tham gia của 25 thành viên. Mỗi hội đồng phụ trách một lĩnh vực khác nhau gồm: Kinh tế; văn hóa - xã hội, dân chủ - pháp luật và tôn giáo. Thành viên HĐTV là các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên viên, nhà khoa học từng công tác tại các ban, sở, ngành của tỉnh, chức sắc tôn giáo... Thành viên HĐTV đều am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín, trách nhiệm, mong muốn cống hiến cho công tác mặt trận và quê hương.

HĐTV Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc theo phương thức tự nghiên cứu thông qua hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế. Định kỳ mỗi năm họp hai lần để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch và thảo luận sâu một số chuyên đề. Khi có kế hoạch hoặc yêu cầu công việc, HĐTV sẽ họp theo nội dung yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Các thành viên HĐTV được phân công tham dự các hội nghị, hội thảo theo đề xuất của Ban Thường trực.

Ông Nguyễn Đình Bưu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ nhiệm HĐTV Kinh tế - Xã hội, cho biết: "Các thành viên trong HĐTV Kinh tế - Xã hội tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức; nghiên cứu tài liệu liên quan đến vấn đề mà MTTQ đề xuất tham gia, đóng góp ý kiến. Mỗi thành viên khi đóng góp ý kiến đều có sự phân tích, đối chiếu với lý luận, thực tiễn, luận cứ khoa học. Vì vậy, các ý kiến đều bảo đảm chất lượng, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng".

Ngoài ra, các HĐTV còn tích cực tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh. Qua giám sát, nhiều ý kiến, kiến nghị của thành viên HĐTV được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết. HĐTV dân chủ và pháp luật còn tham gia xử lý đơn thư, tham gia đối thoại với Nhân dân để giải quyết các vụ việc tranh chấp góp phần hạn chế bức xúc, khiếu kiện ngay từ cơ sở...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, để phát huy tốt vai trò của các tổ chức tư vấn, các HĐTV cần bám sát với chương trình hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và quy chế hoạt động của HĐTV để có kế hoạch hoạt động cụ thể, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công tác mặt trận và thực tiễn địa phương, cơ sở, đặc biệt là một số vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội đang quan tâm. Đồng thời, phải thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình và tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tổng hợp, phản ánh và tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phát huy dân chủ, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Bài và ảnh: Phan Nga