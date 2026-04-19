Phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương

Chiều 19/4, Hội Doanh nghiệp phường Ngọc Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các hội viên, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ngọc Sơn và sự đồng hành của các ban, ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn phường hiện có hơn 100 doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Các phong trào thi đua, chương trình kết nối, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa cộng đồng doanh nghiệp trong phường được đẩy mạnh, lan tỏa sâu rộng; nhiều mô hình kinh doanh hiệu quả, doanh nhân tiêu biểu được ghi nhận, khẳng định vị thế của doanh nghiệp địa phương.

Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn phường luôn duy trì mức tăng trưởng khá, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động; đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Nhiệm kỳ 2026-2030, Hội Doanh nghiệp phường Ngọc Sơn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, tập trung củng cố tổ chức hội vững mạnh, mở rộng và nâng cao chất lượng hội viên.

Hội chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; kịp thời nắm bắt, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của hội viên để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, xúc tiến thương mại, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo đảm quyền lợi người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng phường Ngọc Sơn ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.

Với tinh thần đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Ngọc Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2026-2030; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Tuyên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường.

Khánh Phương