Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng xã Cẩm Vân phát triển nhanh, bền vững

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Cẩm Vân tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Cẩm Thủy cũ, cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Xã Cẩm Vân được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng từ 4 xã: Cẩm Vân, Cẩm Yên, Cẩm Châu và Cẩm Tâm. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng để xã Cẩm Vân mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Bùi Thanh Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Vân phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong đó, nổi bật là kinh tế có bước phát triển khá, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao, chất lượng, hiệu quả. Trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng cây ăn quả, nuôi ong lấy mật phát triển ổn định mang lại thu nhập cao. Công nghiệp, dịch vụ thương mại có bước phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giá trị của ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông là 140,89 tỷ đồng chiếm 27% cơ cấu kinh tế.

Chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền ngày càng được nâng lên với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Lĩnh vực giáo dục ngày càng phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân được nâng lên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ xã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường... Trong đó cụ thể là, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã bình quân hằng năm 7%. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người/năm là 62 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1%. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hằng năm đạt trên 85%...

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Vân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị: Đảng bộ xã Cẩm Vân cần phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đi vào hoạt động nền nếp, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và có ý nghĩa quyết định.

Đảng bộ xã cần đánh giá kỹ tiềm năng, thế mạnh, hiệu quả của các mô hình, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở để xây dựng các quy hoạch trên địa bàn, phù hợp với không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo khoa học, thống nhất với quy hoạch tỉnh, phát huy được lợi thế, tiềm năng phát triển của các xã cũ cũng như tiềm năng tổng quan của xã mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả “bộ tứ trụ cột” Nghị quyết của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68); lấy Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đòn bẩy để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và công việc.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, cần tổ chức tốt việc thông tin, quán triệt kịp thời Nghị quyết và kết quả Đại hội đến các tầng lớp Nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vân, nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Bùi Thanh Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vân, nhiệm kỳ 2025-2030.

