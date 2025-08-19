Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, minh chứng một chân lý: “Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. Đó là chân lý bất biến, là điều kiện tiên quyết để giành thắng lợi trong mọi cuộc cách mạng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày nay, khi khát vọng hùng cường, thịnh vượng đang trở thành khát vọng chung của toàn dân tộc, bài học “sức mạnh lòng dân” càng tỏa sáng. Với Thanh Hóa - vùng đất “địa linh nhân kiệt” - tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã, đang được vận dụng sáng tạo để biến khát vọng thịnh vượng thành hiện thực, như lời căn dặn của Bác Hồ: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Cách mạng Tháng Tám thành công bởi có sức dân, lòng dân. Nhân dân là chủ thể làm nên cuộc khởi nghĩa thần tốc, đưa chính quyền về tay mình. Bài học ấy đã đi cùng dân tộc suốt 80 năm qua: hễ dựa vào dân, khơi dậy khát vọng và niềm tin của dân, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi mục tiêu đều có thể đạt được.

Trong kháng chiến, Thanh Hóa là hậu phương lớn, cung cấp lương thực, nhân tài, vật lực cho tiền tuyến, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Trong hòa bình, Thanh Hóa từng bước khẳng định vị trí, vai trò là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Từ Khu Kinh tế Nghi Sơn - trung tâm công nghiệp, năng lượng trọng điểm quốc gia, đến phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa khắp các làng quê; từ những dự án hạ tầng chiến lược đến công tác an sinh xã hội ngày càng khởi sắc... tất cả đều nhờ có sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của Nhân dân.

Thanh Hóa đặt mục tiêu “đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân chung của cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu” - Đó không chỉ là quyết tâm chính trị của toàn Đảng và hệ thống chính trị, mà còn là khát vọng của hàng triệu người dân xứ Thanh. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục: xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, gần dân, sát dân và vì dân; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để mỗi người dân trở thành một chủ thể của công cuộc kiến thiết quê hương.

Từ bài học “sức mạnh lòng dân” của Cách mạng Tháng Tám, Thanh Hóa hôm nay tiếp tục khẳng định: sức mạnh lòng dân chính là nền tảng, là động lực để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Với truyền thống cách mạng kiên cường, với khát vọng vươn lên mãnh liệt, với sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tin tưởng rằng Thanh Hóa sẽ sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Thanh Hóa