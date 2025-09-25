Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai linh hoạt, sáng tạo, đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Lực lượng công an tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn ANTT.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Công an xã Mậu Lâm đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng tích cực đấu tranh tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” kết hợp với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào XDNTM; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chú trọng xây dựng các mô hình ANTT như: “Tổ liên gia tự quản”; “Camera với ANTT”; “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” tại các thôn, xóm; “Cổng trường an toàn giao thông”... Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Để người dân trở thành “cánh tay đắc lực” phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an nắm bắt thông tin, kiểm soát địa bàn ngay từ tuyến cơ sở, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền và gắn thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương, đơn vị. Sơ kết, tổng kết các chuyên đề phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong sạch, vững mạnh. Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào này có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, toàn tỉnh đã kiện toàn 558 ban chỉ đạo ANTT, 4.351 tổ bảo vệ ANTT với 8.702 thành viên; 34.931 tổ an ninh xã hội với 99% hộ gia đình trong tỉnh tham gia thành viên. Toàn tỉnh đang duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động gần 1.000 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tiêu biểu như: Mô hình “Cựu chiến binh với ANTT”; “Thanh niên tự quản về ANTT”; “Cổng trường tự quản về trật tự ATGT”; “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Camera với ANTT”; “Xứ đạo bình yên”... Thông qua đó, hàng năm quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” luôn vượt chỉ tiêu đề ra, đạt trên 80%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục khơi dậy sức mạnh của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Củng cố và phát huy vai trò của trưởng thôn, trưởng khu phố, người có uy tín trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Lồng ghép nội dung công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, trường học an toàn về ANTT; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bài và ảnh: Quốc Hương