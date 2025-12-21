Nông Cống tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng

Trong bối cảnh cả nước triển khai xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nông Cống - đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã, thị trấn cũ, đang đứng trước yêu cầu đặc biệt cao về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thực tiễn năm 2025 cho thấy, bằng sự chủ động, quyết liệt và nhất quán trong chỉ đạo, Đảng bộ xã Nông Cống đã tạo được chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, qua đó giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nông Cống trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Ngay sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Nông Cống được kiện toàn, gồm 86 tổ chức cơ sở đảng và hơn 3.000 đảng viên. Quy mô lớn, địa bàn rộng, dân số đông vừa là lợi thế, vừa đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Nhận diện rõ điều đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng trong điều kiện mới. Việc sắp xếp, kiện toàn cấp ủy các chi bộ sau sáp nhập được thực hiện bài bản, đúng quy trình, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển. Cùng với đó, công tác phân công, phân nhiệm được làm rõ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với chất lượng hoạt động của từng tổ chức cơ sở đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trương Công Tuấn cho biết: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã xác định công tác chính trị tư tưởng phải đi trước một bước, làm nền tảng cho ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ phát triển. Các cấp ủy thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động định hướng trước những vấn đề mới phát sinh sau sáp nhập, không để bị động, phát sinh “điểm nóng”. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp điều kiện địa phương; bảo đảm đúng tiến độ, nghiêm túc, hiệu quả".

Công tác tổ chức được Đảng ủy xã triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Các đề án liên quan đến tổ chức bộ máy được xây dựng bài bản; đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I được tổ chức thành công, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, tiến độ. Đáng chú ý, công tác quản lý đảng viên từng bước hiện đại hóa, gắn với chuyển đổi số như cập nhật dữ liệu đảng viên trên hệ thống 3.0; cập nhật căn cước và đổi thẻ đảng viên cho gần 3.000 đồng chí; triển khai sổ tay đảng viên điện tử với tỷ lệ cài đặt đạt 65%. Những con số này cho thấy xây dựng Đảng ở Nông Cống không dừng ở củng cố tổ chức, mà đang chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị đảng viên. Trong năm 2025, Đảng bộ xã đã kết nạp được 28 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 18 đồng chí.

Xác định công tác dân vận là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Song song với công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy xã triển khai bài bản theo phương châm chủ động, phòng ngừa là chính. Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm tra 2 tổ chức đảng, giám sát 2 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra và giám sát 4 tổ chức đảng. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đúng quy trình, quy định; chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025 cho thấy, Đảng bộ xã Nông Cống đã từng bước khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong điều kiện mới. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu năng lực, uy tín, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trước năm 2030 xây dựng Nông Cống trở thành xã NTM nâng cao, hướng tới đô thị văn minh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu