Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng thôn Hậu Sơn trở thành điểm sáng về văn minh nông thôn

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng 16/11, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Hậu Sơn, xã Công Chính. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Hậu Sơn đã ôn lại lịch sử 95 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn thôn thời gian qua.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự ngày hội.

Thôn Hậu Sơn có 290 hộ, với 1.270 nhân khẩu. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự tập hợp của Ban Công tác Mặt trận, cán bộ, Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của thôn chỉ còn 1,37%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/năm.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán bày tỏ vui mừng được về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Hậu Sơn.

Nhân dân thôn Hậu Sơn tham dự ngày hội.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Công Chính, cùng cấp ủy , Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Hậu Sơn khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất... Cùng với đó, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững và thực chất. Phấn đấu xây dựng thôn Hậu Sơn trở thành điểm sáng về văn minh nông thôn, an toàn và đáng sống của xã Công Chính.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Hậu Sơn bức ảnh chân dung “Bác Hồ với bác Tôn”.

... trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo...

... và trao quà cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Công Chính.

Tại ngày hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Hậu Sơn bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Vũ Thị Sự (thôn Hậu Sơn) và tặng quà 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Công Chính.

