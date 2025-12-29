Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Chiều 29/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan tham dự hội nghị.

Nghị quyết số 254 ra đời trong bối cảnh đặc biệt, phản ánh nỗ lực điều chỉnh chính sách của Quốc hội trước những biến động phức tạp của thị trường đất đai. Việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục, tài chính và cơ chế thực thi từ ngày 1/1/2026 được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dự thảo Nghị định của Chính phủ được ban hành để hướng dẫn chi tiết 9 nội dung được quy định tại Nghị quyết số 254 liên quan đến các nội dung: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với diện tích đất còn lại không thoả thuận được của dự án sử dụng đất thông qua thoả thuận về nhận quyền sử dụng đất; các trường hợp không được bồi thường về đất; các trường hợp không áp dụng bảng giá đất; nội dung bảng giá đất; căn cứ xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất; các trường hợp sử dụng đất kết hợp đa mục đích...

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan: Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai...

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm tính khả thi, công bằng và minh bạch trong thực hiện Luật Đất đai.

Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo Nghị định cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất: hệ thống điều chỉnh mức biến động thị trường, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch và hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất; quy định về xác định số người sử dụng đất phải thoả thuận; quy định về xác định số tiền chênh lệch giữa số tiền trung bình của giá đất đã thoả thuận với số tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Điểm cầu Chính phủ và các địa phương dự hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254 theo hướng cụ thể, khả thi, dễ thực hiện. Mục tiêu là khi Nghị định được ban hành sẽ bảo đảm tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phát huy hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng các quy định phải xác định rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Những nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 254 cần được cân nhắc loại bỏ, tránh làm chính sách phức tạp, qua đó tháo gỡ căn bản các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Luật Đất đai được triển khai thống nhất, hiệu quả trong thực tiễn.

Sau phần thảo luận về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254, hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 254 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và một số nội dung liên quan khác.

Việt Hương