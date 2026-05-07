Phát hiện, thu giữ gần 70kg sản phẩm xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với lực lượng Công an xã Hậu Lộc tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh N.T.T, địa chỉ thôn Khánh Vượng, xã Hậu Lộc.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 70kg sản phẩm xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 70kg sản phẩm xúc xích các loại không có thông tin thể hiện nguồn gốc sản xuất, xuất xứ hàng hóa theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, bà N.T.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh về hành vi không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, với số tiền phạt 15.500.000 đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật là 70kg xúc xích vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa vi phạm được tiêu hủy theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 3 đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về nguồn gốc hàng hóa, điều kiện bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Thanh Thảo

Tin liên quan: Phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh và bì lợn không rõ nguồn gốc tại phường Sầm Sơn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ. Số thực phẩm này được thu mua trôi nổi, cấp đông thời gian dài và dự kiến cung cấp chủ yếu cho các quán ăn trên địa bàn.