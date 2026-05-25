Bảo đảm hoàn thành 100 trường nội trú vùng biên trước ngày 30/8/2026

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 về việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược về phát triển giáo dục, an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương biên giới đã có nhiều nỗ lực triển khai xây dựng trường học vùng biên. Tuy nhiên, mô hình mới với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả nên quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương còn chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí vật liệu xây dựng; tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với dự toán ban đầu. Có nơi công trình mới dừng ở giai đoạn thi công móng hoặc tầng 1, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ Bộ Chính trị giao.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả các công trình trường học vùng biên. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trước ngày 25/5/2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục triển khai các dự án trường học còn lại và dự thảo nghị định quy định chính sách đối với học sinh, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường có thể đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành, đặc biệt, cần phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế đối với đội ngũ phục vụ, chăm sóc và quản lý học sinh nhỏ tuổi tại các trường nội trú liên cấp vùng biên.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án phân bổ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ; hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương, tránh chậm trễ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo được giao phối hợp tháo gỡ khó khăn về an ninh công trường, nhân lực, vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và cơ chế tổ chức bộ máy cho các trường học vùng biên. Trong đó, lực lượng vũ trang được yêu cầu hỗ trợ nhân công, máy móc, phương tiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công tại các địa bàn khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư các công trình. Các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để bảo đảm hoàn thành 100 trường học trước ngày 30/8/2026.

Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát chặt chẽ quy mô dự án, áp dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành; tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không xây dựng các điểm trường lẻ và tiết giảm tối đa những hạng mục chưa thật sự cần thiết nhằm bảo đảm đầu tư hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Cùng với tiến độ xây dựng, công tác chuẩn bị vận hành sau đầu tư được đặc biệt nhấn mạnh. Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng đề án thành lập trường, phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phù hợp; khẩn trương hoàn thiện phương án bàn giao, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để các trường có thể đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị” hoặc “trường chờ giáo viên.

Theo Báo Nhân Dân