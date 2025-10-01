Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2025 tại Thanh Hóa

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/10, tại xã Thọ Bình, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Y tế tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2025, kỉ niệm 35 năm Ngày quốc tế NCT (1/10/1991 - 1/10/2025).

Sáng 1/10, tại xã Thọ Bình, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Y tế tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2025, kỉ niệm 35 năm Ngày quốc tế NCT (1/10/1991 - 1/10/2025).

Toàn cảnh lễ phát động.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh đã phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò NCT trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ phát động.

Theo đó, Hội NCT tỉnh đề nghị các cấp hội NCT tích cực phối hợp với các đơn vị, đề xuất với MTTQ tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhanh chóng ban hành quyết định thành lập tổ chức hội NCT cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ NCT; thăm hỏi, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ốm đau, bệnh tật, NCT có công trên địa bàn. Phối hợp với ngành y tế thăm khám sức khỏe cho hội viên NCT, phấn đấu có từ 70% NCT trở lên được thăm khám sức khỏe định kỳ, khám mắt miễn phí theo chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Tếp tục triển khai vận động xây dựng “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; chủ động vận động hội viên tham gia ủng hộ những gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là cơn bão số 10 vừa qua...

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội NCT tỉnh Thanh Hóa đã trao 20 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, NCT có công trên địa bàn xã Thọ Bình.

Thanh Huê

