Phát động giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026

Chiều 4/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo và phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” lần thứ IX – năm 2026.

Cuộc thi nhằm lan tỏa, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những câu chuyện đẹp trong ngành giáo dục. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”, cho hay giải thưởng không chỉ là hoạt động tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giáo dục mà còn là diễn đàn để ghi nhận sự đồng hành, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp “trồng người”.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa những thành tựu của ngành giáo dục; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; phát hiện và nhân lên những câu chuyện đẹp, những sáng kiến đổi mới, những tấm gương tận tụy cống hiến vì học sinh, vì sự phát triển của đất nước...

“Những góc nhìn đa chiều, những đề xuất, hiến kế xác đáng từ báo chí không chỉ góp phần tạo đồng thuận xã hội mà còn là nguồn thông tin thực tiễn quý báu để các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục và đào tạo,” ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Giải dành cho các tác phẩm báo chí được đăng tải trên các loại hình báo chí được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, phát hành trong nước và ở nước ngoài; thời gian đăng, phát từ ngày 5/9/2025 đến hết ngày 4/9/2026.

Ban tổ chức xét giải theo 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Với báo in, mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí.

Với báo điện tử, tác phẩm tham dự giải phải thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử (ngắn, gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện), bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí.

Với thể loại phát thanh, mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình phát thanh, mỗi chương trình không quá 60 phút) về cùng một chủ đề. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

Với thể loại truyền hình, mỗi tác phẩm truyền hình là một phóng sự, ký sự, phim tài liệu hoặc chương trình truyền hình đã được phát sóng do cùng một tác giả hoặc nhóm tác giả thực hiện, cùng phản ánh một chủ đề hoặc sự kiện; trường hợp tác phẩm gồm nhiều kỳ thì không quá 05 kỳ, thời lượng mỗi kỳ không quá 90 phút. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9. Các tác giả gửi tác phẩm về địa chỉ: Báo Giáo dục và Thời đại, 15 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội hoặc qua email: cuocthiVSNGDVN@moet.gov.vn. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026.

Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt và các giải theo loại hình báo chí. Mỗi loại hình gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và một số giải Khuyến khích, hai giải nhân vật trong tác phẩm đoạt giải./.

Theo TTXVN