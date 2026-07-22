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Phát động đợt thi đua “Về đích” các dự án trường nội trú liên cấp

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Mục tiêu đến ngày 30/8/2026, 3 dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Phát động đợt thi đua “Về đích” các dự án trường nội trú liên cấp

Mục tiêu đến ngày 30/8/2026, 3 dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Phát động đợt thi đua “Về đích” các dự án trường nội trú liên cấp

Lễ ký kết giao ước thi đua.

Chiều 22/7, tại công trường Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Tam Lư (xã Tam Lư), Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động đợt thi đua “Về đích” tại các dự án trường nội trú liên cấp vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư), đại diện Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cùng lãnh đạo 4 xã Cẩm Thạch, Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo và ban giám hiệu các trường nội trú liên cấp trên địa bàn.

Phát động đợt thi đua “Về đích” các dự án trường nội trú liên cấp

Đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp triển khai nhiệm vụ trên công trường có mặt tại buổi lễ.

Thay mặt lực lượng trực tiếp triển khai nhiệm vụ trên công trường, phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà thầu thi công khẳng định quyết tâm huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối các dự án.

Mục tiêu đến ngày 30/8/2026, 3 dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Riêng dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Cẩm Thạch bàn giao giai đoạn 1 gồm hạng mục nhà phục vụ khối tiểu học.

Đợt thi đua có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh lao động sản xuất trên công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng tiến độ.

Đình Giang

Từ khóa:

#Về đích #xã Tam Lư #vùng biên giới #bộ đội Trường Sơn #Thanh hóa #phát động #Tam Thanh #Bộ quốc phòng #Na Mèo #Thạch Bàn

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