Phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026”

Sáng 15/4, tại Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026”.

Ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu khai mạc.

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” là hoạt động dành cho các em học sinh từ cấp Tiểu học đến THPT, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ. Thông qua đó, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ Xứ Thanh.

Đại biểu và các em học sinh hào hứng tham dự Lễ phát động.

Lễ phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026” là hoạt động ý nghĩa nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Từ đó, góp phần xây dựng xã hội học tập suốt đời và khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng.

Đại biểu và học sinh tham quan gian trưng bày các tác phẩm dự thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025

Theo kế hoạch, “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa” năm nay với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa” sẽ diễn ra đến hết ngày 25/08/2026 theo hai hình thức: bài viết và video.

Nguyễn Hợi