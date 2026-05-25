Phát động cuộc thi AI toàn cầu, tìm kiếm giải pháp dịch thuật không Internet

Rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn đối với lực lượng lao động tại nhiều nền kinh tế châu Á. Theo báo cáo Chỉ số Nguồn nhân lực Toàn cầu 2022 (Total Workforce Index 2022) của ManpowerGroup, chỉ khoảng 5% lao động Việt Nam có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng trong công việc chuyên môn, thấp hơn đáng kể so với các quốc gia không sử dụng tiếng Anh khác trong khối ASEAN như Indonesia (10%), Malaysia (21%) và Thái Lan (27%).

Buổi công bố cuộc thi OneVoice AI Challenge. (Ảnh: VNG)

Trong các ngành sản xuất, xây dựng và logistics, khả năng giao tiếp nhanh và chính xác ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, hiệu quả đào tạo và an toàn lao động của lực lượng đa quốc gia. Tuy nhiên, nhiều môi trường làm việc hiện nay vẫn thiếu hạ tầng kết nối ổn định, khiến hiệu quả của các công cụ dịch thuật dựa trên điện toán đám mây bị hạn chế đáng kể.

Trong bối cảnh đó, ngày 25/5, Saigon AI Hub (SAIH) chính thức công bố OneVoice AI Challenge, cuộc thi công nghệ quy mô toàn cầu dành cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư AI, sinh viên và cộng đồng startup nhằm phát triển các giải pháp dịch song ngữ theo thời gian thực dựa trên thiết bị phần cứng, thay vì phụ thuộc vào kết nối Internet.

Các đội tham gia sẽ phát triển nguyên mẫu hoạt động trên thiết bị biên cầm tay (Edge AI), xử lý ngôn ngữ trực tiếp trên phần cứng. Cuộc thi tập trung vào ba cặp ngôn ngữ phổ biến trong khu vực: Việt-Anh, Việt-Trung và Việt-Hàn, nhằm hỗ trợ các cuộc hội thoại song ngữ tự nhiên với độ trễ thấp, ngay cả trong môi trường không có kết nối Internet và điện toán đám mây.

Cuộc thi là nền tảng mở dành cho cộng đồng AI toàn cầu. Các nhà nghiên cứu, startup và kỹ sư từ nhiều quốc gia có thể cùng thử nghiệm các hướng tiếp cận mới cho các ứng dụng Edge AI mang giá trị thực tiễn cao.

Thông qua OneVoice AI Challenge, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy các giải pháp AI có khả năng hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ trực tiếp trên thiết bị, qua đó giúp việc ứng dụng AI trong môi trường làm việc thực tế trở nên ổn định và dễ tiếp cận hơn.

OneVoice AI Challenge quy tụ nhiều bên trong hệ sinh thái R&D AI khu vực. Saigon AI Hub đảm nhận vai trò tổ chức chính với sự đóng góp của các chuyên gia và nhà nghiên cứu từ VNG và VNU-HCM. Qualcomm tham gia với tư cách đối tác công nghệ chiến lược, cung cấp nền tảng phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ chương trình.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập và Chủ tịch VNG chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: VNG)

Chia sẻ về sáng kiến này, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập và Chủ tịch VNG cho biết: "Phần lớn các hệ thống AI hiện nay được thiết kế để sử dụng trong những điều kiện gần như lý tưởng, như kết nối mạng ổn định, hạ tầng tính toán mạnh và môi trường được kiểm soát. Nhưng thực tế, nhiều nơi làm việc không có những điều kiện đó. OneVoice AI Challenge bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: Nếu AI thực sự hữu ích, liệu nó có thể hoạt động tốt trong những môi trường như vậy không? Nếu giải được bài toán đó, AI sẽ có cơ hội tạo ra giá trị trong nhiều bối cảnh thực tế hơn."

Ông ST Liew, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand chia sẻ thêm: "AI chỉ có thể phát huy hết tiềm năng khi trở nên dễ tiếp cận và vận hành ổn định trong đời sống hàng ngày. Việc xử lý AI trực tiếp trên thiết bị giúp phản hồi theo thời gian thực, tăng cường bảo mật dữ liệu và giảm phụ thuộc vào kết nối mạng. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng với nhiều bối cảnh ứng dụng tại Đông Nam Á.

“Thông qua các sáng kiến như OneVoice AI Challenge, chúng tôi kỳ vọng sẽ đồng hành cùng cộng đồng công nghệ tìm ra những giải pháp ứng dụng AI trên thiết bị (on-device AI), không chỉ giải quyết bài toán giao tiếp và nâng cao năng suất thực tế, mà còn có khả năng nhân rộng để tạo nên những thay đổi tích cực,” ông nhấn mạnh.

Những sáng kiến như OneVoice AI Challenge được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình đưa AI từ nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn. Việc kết nối doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng phát triển cũng tạo điều kiện để các giải pháp AI nhanh chóng được thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào triển khai trong thực tiễn.

Về lâu dài, những nền tảng như Saigon AI Hub được kỳ vọng góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm R&D AI mới nổi của khu vực, thu hút các nhà nghiên cứu và kỹ sư quốc tế cùng giải quyết những bài toán thực tiễn của châu Á.

Cuộc thi sẽ mở đơn đăng ký tham dự từ ngày 22/05 đến 22/06. Các đội tham gia sẽ trải qua các vòng trực tuyến gồm đăng ký và nộp hồ sơ kỹ thuật, phát triển nguyên mẫu đến các vòng thi trực tiếp gồm thử nghiệm thực tế trước khi bước vào vòng chung kết diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2026 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,3 tỷ đồng.

Các đội thi có thể lựa chọn tích hợp các mô hình dịch thuật trên các thiết bị tự phát triển hoặc các thiết bị của Qualcomm, cho phép kiểm thử mức độ tương thích trên nền tảng Qualcomm AI Hub. Những đội được lựa chọn cũng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật, tài nguyên phát triển và cố vấn từ các chuyên gia thuộc các đơn vị tham gia chương trình.

Các giai đoạn của cuộc thi:

22/05 - 22/06/2026: Mở cổng đăng ký

Tháng 07/2026: Nộp hồ sơ giải pháp (technical specification)

Tháng 08 - 09/2026: Nộp bản nguyên mẫu (prototype)

Tháng 10/2026: Thử nghiệm thực tế (field testing)

Tháng 11/2026: Chung kết tại VNG Campus

Thông tin đăng ký dự thi tại: saigonaihub.com/OneVoiceAIChallenge

Nghị quyết 57 Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

Theo TTXVN