Thanh Hoá tiếp tục nắng nóng gay gắt trong các ngày 25 và 26/5

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong các ngày 25 và 26/5 khu vực Thanh Hoá tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới.

Ngày 24/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm Vinh (Nghệ An) 38,6 độ C, Hà Tĩnh 38,8 độ C, Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ C, Quảng Ngãi 3,.4 độ,... Khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh, Láng (TP Hà Nội) 38,8 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2 độ,...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Dự báo trong các ngày 25 và 26/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50- 55%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời nếu không cần thiết trong khoảng thời gian từ 12h đến 16h. Uống đủ nước, bổ sung điện giải; mặc trang phục chống nắng khi ra ngoài. Không làm việc quá sức dưới trời nắng; bố trí thời gian lao động hợp lý. Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; kiểm tra các thiết bị điện đề phòng cháy nổ. Chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại khu vực rừng và khu dân cư.

NM